Chuva no ES: alagamentos e deslizamento de terra em Aracruz

A chuva forte na madrugada desta terça-feira (2) provocou alagamentos e interdição de pista em Aracruz , no Norte do Espírito Santo. Segundo a Defesa Civil, a água entrou em casas no distrito de Barra do Riacho. Já na ES 257, rodovia que liga Aracruz a Ibiraçu , uma pista foi interditada por conta de queda de barreira.

Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Daniel Rocha, a interdição de uma das pistas da ES 257 foi feita ainda durante a manhã. Houve deslizamento de terra na pista e um bloco de pedra no topo do morro tem risco de deslizar. Os motoristas seguem por meio de desvio do outro lado da rodovia.

Deslizamento de terra na ES 257 Crédito: Defesa Civil

ALAGAMENTOS

Moradores registraram durante a madrugada o volume de água na Rua Mauro de Oliveira Cunha. O telespectador Alex Junior contou que é a segunda vez que há prejuízos devido a chuvas na região.

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“Há dois anos foi a mesma coisa. Fizeram uma obra de drenagem aqui perto, mas o asfalto ficou mais alto que o nível da entrada das casas. Já pedimos obras de melhoria e nada. A água agora pela manhã já baixou, mas encheu muito rápido. Há vizinhos que perderam móveis e até entrou água no carro”, contou o morador.

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Revoltados com mais um prejuízo, moradores realizaram um protesto contra a prefeitura na ES 010, que dá acesso ao distrito de Barra do Riacho. As pistas foram fechadas nos dois sentidos por toras de madeira. Por volta das 11 horas, o trecho estava liberado.

Moradores realizam protesto na ES 010 Crédito: Paula Brazão

O QUE DIZ A PREFEITURA

O prefeito de Aracruz, Dr. Luiz Carlos Coutinho, disse à repórter Paula Brazão, da TV Gazeta Norte, que até dia 10 de novembro pretende iniciar uma obra para dar fim aos alagamentos na região, e que apenas aguarda a liberação ambiental do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) para começar os trabalhos. Os detalhes do que será feito, no entanto, não foram divulgados.