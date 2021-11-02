Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Transtornos

Chuva no ES: alagamentos e deslizamento de terra em Aracruz

Em Barra do Riacho, por conta de alagamentos, moradores fecharam a ES 010 em protesto. Já na ES 257, uma via segue fechada por conta de deslizamento de terra
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 nov 2021 às 09:44

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 09:44

A chuva forte na madrugada desta terça-feira (2) provocou alagamentos e interdição de pista em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Defesa Civil, a água entrou em casas no distrito de Barra do Riacho. Já na ES 257, rodovia que liga Aracruz a Ibiraçu, uma pista foi interditada por conta de queda de barreira.
Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Daniel Rocha, a interdição de uma das pistas da ES 257 foi feita ainda durante a manhã. Houve deslizamento de terra na pista e um bloco de pedra no topo do morro tem risco de deslizar. Os motoristas seguem por meio de desvio do outro lado da rodovia.
ES 257, rodovia que liga Aracruz a Ibiraçu
Deslizamento de terra na ES 257 Crédito: Defesa Civil

ALAGAMENTOS

Moradores registraram durante a madrugada o volume de água na Rua Mauro de Oliveira Cunha. O telespectador Alex Junior contou que é a segunda vez que há prejuízos devido a chuvas na região.
“Há dois anos foi a mesma coisa. Fizeram uma obra de drenagem aqui perto, mas o asfalto ficou mais alto que o nível da entrada das casas. Já pedimos obras de melhoria e nada. A água agora pela manhã já baixou, mas encheu muito rápido. Há vizinhos que perderam móveis e até entrou água no carro”, contou o morador.
Revoltados com mais um prejuízo, moradores realizaram um protesto contra a prefeitura na ES 010, que dá acesso ao distrito de Barra do Riacho. As pistas foram fechadas nos dois sentidos por toras de madeira. Por volta das 11 horas, o trecho estava liberado.
Por conta dos alagamentos, a ES 010, que dá acesso ao distrito de Barra do Riacho, foi fechada
Moradores realizam protesto na ES 010 Crédito: Paula Brazão

O QUE DIZ A PREFEITURA

O prefeito de Aracruz, Dr. Luiz Carlos Coutinho, disse à repórter Paula Brazão, da TV Gazeta Norte, que até dia 10 de novembro pretende iniciar uma obra para dar fim aos alagamentos na região, e que apenas aguarda a liberação ambiental do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) para começar os trabalhos. Os detalhes do que será feito, no entanto, não foram divulgados.
A reportagem demandou o Iema. Assim que houver retorno, essa publicação será atualizada.

Veja Também

Veja as cidades do ES com maiores volumes de chuva em 24 horas

Chuva no ES: Defesa Civil entra em estágio de alerta máximo

Vídeo: chuva forte provoca estragos em Barra de São Francisco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alagamento Aracruz Chuva no ES defesa civil Ibiraçu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?
Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil
Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados