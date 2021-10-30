Fotojornalismo: erosão causa destruição em trecho de rodovia em Meaípe

Nem o poder das areias monazíticas foi capaz de segurar o avanço do mar na península de Meaípe, em Guarapari. O processo de erosão, problema presente em grande parte do litoral brasileiro, persiste nas cidades colocando abaixo ruas, estradas e até mesmo intervenções paliativas para evitar a destruição.
A pacata vila de pescadores no extremo sul de Guarapari se transformou no balneário badalado devido a atrações que se desenvolveram no local, como restaurantes de culinária tradicional e casas de show. Enquanto o número de turistas cresceu, o movimento natural das marés foi encurtando o trecho da praia, tornando praticamente impossível degustar uma moqueca com os pés na areia.
Nesta semana, para a felicidade de moradores, comerciantes e turistas, o governo do Estado, por meio do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), anunciou a liberação da ordem de serviço de uma série de obras que prometem melhorar a infra-estrutura da região.
Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da autarquia, Luiz Cesar Maretto, explicou que o consórcio que venceu o edital vai atacar o problema nas seguintes frentes: engordamento da orla de Meaípe, aumentando a faixa de areia em 40 metros; recuperação da rodovia ES-060, importante rota turística da região Sul; construção de estruturas de pedras para evitar futuros danos. A ideia é que seja encontrada uma solução para um problema que se prolonga por anos e traz inconvenientes econômicos para região.