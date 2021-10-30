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Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Meaípe em Guarapari Vitor Jubini
DER-ES anunciou recuperação

Fotojornalismo: erosão causa destruição em trecho de rodovia em Meaípe

Imagens registradas pelo fotógrafo Vitor Jubini, de A Gazeta, mostram os impactos do avanço do mar na região de Guarapari. Governo do Estado anunciou obras de recuperação

Vitor Jubini

Editor de Fotografia

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 13:39

Publicado em

30 out 2021 às 13:39
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Porto Grande em Guarapari
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Porto Grande, em Guarapari Crédito: Vitor Jubini
Nem o poder das areias monazíticas foi capaz de segurar o avanço do mar na península de Meaípe, em Guarapari. O processo de erosão, problema presente em grande parte do litoral brasileiro, persiste nas cidades colocando abaixo ruas, estradas e até mesmo intervenções paliativas para evitar a destruição.
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Meaípe em Guarapari
Pedras foram colocadas na orla de Meaípe para evitar o avanço do mar Crédito: Vitor Jubini
A pacata vila de pescadores no extremo sul de Guarapari  se transformou no balneário badalado devido a atrações que se desenvolveram no local, como restaurantes de culinária tradicional e casas de show. Enquanto o número de turistas cresceu, o movimento natural das marés foi encurtando o trecho da praia, tornando praticamente impossível degustar uma moqueca com os pés na areia.
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Meaípe em Guarapari
Praia de Meaípe sem espaço na areia Crédito: Vitor Jubini
Nesta semana, para a felicidade de moradores, comerciantes e turistas, o governo do Estado, por meio do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), anunciou a liberação da ordem de serviço de uma série de obras que prometem melhorar a infra-estrutura da região.
Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da autarquia, Luiz Cesar Maretto, explicou que o consórcio que venceu o edital vai atacar o problema nas seguintes frentes: engordamento da orla de Meaípe, aumentando a faixa de areia em 40 metros; recuperação da rodovia ES-060, importante rota turística da região Sul;  construção de estruturas de pedras para evitar futuros danos. A ideia é que seja encontrada uma solução para um problema que se prolonga por anos e traz inconvenientes econômicos para região. 
Processo de erosão.
Parte da ES-060 que liga Guarapari a Anchieta foi engolida pelo mar Crédito: Vitor Jubini
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Porto Grande em Guarapari
Rodovia ES-060: principal elo entre Guarapari e Anchieta pelo litoral Crédito: Vitor Jubini
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Porto Grande em Guarapari
O asfalto foi construído sobre falésias Crédito: Vitor Jubini
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Porto Grande em Guarapari
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Porto Grande em Guarapari Crédito: Vitor Jubini
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Meaípe em Guarapari
Tubulações de saneamento expostas em Meaípe Crédito: Vitor Jubini
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Meaípe em Guarapari
Castanheira tombada com o avanço do mar Crédito: Vitor Jubini
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Meaípe em Guarapari
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Meaípe em Guarapari Crédito: Vitor Jubini
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Porto Grande em Guarapari
Em muitos trechos o asfalto cedeu na rodovia ES-060 Crédito: Vitor Jubini
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Porto Grande em Guarapari
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Porto Grande em Guarapari Crédito: Vitor Jubini
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Porto Grande em Guarapari
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Porto Grande em Guarapari Crédito: Vitor Jubini
Processo de erosão.
Em alguns trechos o acostamento virou pista Crédito: Vitor Jubini
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Porto Grande em Guarapari
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Porto Grande em Guarapari Crédito: Vitor Jubini
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Porto Grande em Guarapari
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Porto Grande em Guarapari Crédito: Vitor Jubini
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Meaípe em Guarapari
O problema atinge pedestre, ciclistas e motoristas Crédito: Vitor Jubini
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Meaípe em Guarapari
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Meaípe em Guarapari Crédito: Vitor Jubini

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