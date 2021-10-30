Fotojornalismo: erosão causa destruição em trecho de rodovia em Meaípe

A pacata vila de pescadores no extremo sul de Guarapari se transformou no balneário badalado devido a atrações que se desenvolveram no local, como restaurantes de culinária tradicional e casas de show. Enquanto o número de turistas cresceu, o movimento natural das marés foi encurtando o trecho da praia, tornando praticamente impossível degustar uma moqueca com os pés na areia.