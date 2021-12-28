ES vai investir R$ 1,5 bi para ampliar capacidade de rodovias estaduais

Trecho da ES 261, rodovia estadual na região de Santa Teresa Crédito: DER-ES/Divulgação

governo do Espírito Santo anunciou que vai investir R$ 1,5 bilhão para reabilitar mil quilômetros de rodovias estaduais nos próximos seis anos. O recurso é proveniente de um financiamento assinado na semana passada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no valor de US$ 271 milhões.

"Quanto melhor a nossa infraestrutura, melhorando a nossa logística, a gente reduz custo de produção e de transporte. Para nós isso é fundamental. O investimento em infraestrutura é, em qualquer lugar no mundo, base para ter um desenvolvimento mais rápido", justificou o governador do Estado, Renato Casagrande, em entrevista coletiva nesta terça-feira (28).



O empréstimo será pago entre 2029 e 2044. Esse é o quarto financiamento que o Espírito Santo obtém junto ao banco de fomento internacional.



Esses trechos ganharão um novo pavimento, mais resistente. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) não será substituída apenas a camada superficial do asfalto, e sim a infraestrutura do pavimento, as camadas mais profundas. Nos locais onde o pavimento não for compatível com a quantidade de carga determinada pelo órgão, a estrutura será alterada e também será colocada nova capa asfáltica.

"Toda rodovia, quando é construída, ela é feita para uma determinada capacidade de carga. Lá atrás, há décadas, foram feitas varias rodovias com apenas o tratamento superficial (só com a camada mais superficial do pavimento). Mas naquela época não havia caminhões como os que existem hoje, que podem levar muito mais carga. Nós temos também que fazer com que as nossas rodovias tenham a capacidade de absorver os impactos dessas novas cargas", explicou o diretor-presidente do DER, Luiz Cesar Maretto.

Segundo o governo, os primeiros locais a receberem o novo pavimento são as rodovias que ligam Rio Bananal, Colatina e Linhares.



EMPRESAS TERÃO QUE FAZER MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS POR CINCO ANOS

As empresas que forem contratadas para a execução das obras de reabilitação das rodovias também serão responsáveis pela manutenção desses trechos durante cinco anos.

Por exemplo, a empresa que ganhou uma determinada licitação para reabilitar 30 quilômetros de rodovia terá a obrigação prevista em contrato de ficar cinco anos fazendo a conserva da obra que ela mesmo executou.

"Se você vai fazer uma reforma na sua casa e você terá que fazer a manutenção, você vai fazer bem feito. Então, é essa a nossa expectativa. Se a empresa vai fazer uma obra, é bom que ela faça o melhor possível para ela gastar menos na conservação nos próximos cinco anos", afirma Maretto.

O recurso do BID também será utilizado para que sejam contratados mais mil quilômetros de projetos executivos, que podem ser realizados no futuro.

