Meaípe: obra em orla só ficará totalmente pronta após o verão de 2023

Primeira demanda da reportagem: "Gostaria de saber como estão as obras na estrada da Orla de Meaípe, na ES 060, que foi danificada com o avanço do mar. As obras já começaram? Já foram concluídas? Ainda estão em andamento? O que falta fazer? Se ainda não terminou, qual o prazo para serem finalizadas? Qual o valor do investimento?"



Resposta do DER: "As primeiras movimentações para as obras de Meaípe começaram há menos de um mês, portanto, está em fase inicial."

Segunda demanda da reportagem: "Reforçando os pedidos do e-mail anterior: Se ainda não terminou, qual o prazo para serem finalizadas? E qual o valor do investimento?"



Resposta do DER: "Não terminou porque acabou de iniciar. O valor do investimento é de 67 milhões e a previsão do prazo é de 15 meses."



Demanda ao DER após o órgão informar que o prazo de conclusão estava errado: "Qual é o prazo então para a obra da rodovia ser realizada e a estrada ficar apta para trafego? Essa obra já começou? Começou em novembro como você tinha passado na demanda que fiz? Esses 15 meses são o prazo de quê? Cada etapa da obra vai ser entregue em uma data diferente? Pode detalhar essas datas? Sobre o engordamento da praia, pode detalhar também a extensão que será aumentada?"



Resposta do DER: "O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informa que para as obras de contenção da erosão e restauração da região costeira da Praia de Meaípe, em Guarapari, foi executado um projeto com extensos estudos marítimos considerando as especificações da região, afim de restaurar a praia com o mínimo de perdas possíveis. Os investimentos giram em torno de 67 milhões e os prazo para a conclusão de todas as frentes de trabalho é de 15 meses. Simultaneamente à recuperação da Rodovia, os trabalhos já estão concentrados na recuperação da orla. Entre os serviços que estão sendo realizados estão a contenção do processo erosivo num trecho de 3300 metros, execução da dragagem, aterro hidráulico, construção de enrocamentos, como espigões, molhes ou quebra-mares a fim de proteger as áreas costeiras da ação de ondas marinhas e a alimentação artificial da praia, também chamada de engordamento, que vai promover a reabilitação do trecho costeiro em, aproximadamente, 40 metros."

Última demanda ao DER: Qual o prazo para conclusão das obras na rodovia?



Resposta do DER: "O contrato contempla várias frentes de obra. A empresa contratada é uma só e tem o prazo de até 15 meses, mas até o meio do ano, já teremos recuperação da rodovia concluída."