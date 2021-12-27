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Erosão em Guarapari

Meaípe: obra em orla só ficará totalmente pronta após o verão de 2023

Trecho da rodovia ES 060 foi destruído pela erosão em Guarapari. Promessas para início da restauração da estrada começaram em 2019
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

27 dez 2021 às 02:00

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 02:00

Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Meaípe em Guarapari
Processo de erosão na rodovia ES-060 na localidade de Meaípe em Guarapari Crédito: Vitor Jubini

Correção

28/12/2021 - 3:31
A reportagem que tinha como título "Meaípe: Obra para fechar cratera não fica pronta nem para o verão de 2022" estava errado. Inicialmente, quando foi demandado pela reportagem de A Gazeta sobre a conclusão  da obra no trecho da Rodovia ES 060, o DER informou que o prazo seria de 1 ano e 3 meses. Quando a matéria já estava publicada, o órgão se corrigiu e explicou que o prazo se refere à conclusão de todas as frentes de trabalho, não somente da obra na rodovia, como tinha sido informado por nota. A restauração da estrada deve estar pronta até metade do ano de 2022.  A informação correta, passada posteriormente, foi incluída no texto.
As obras para reparo e contenção da erosão causada pelo avanço do mar em um trecho da rodovia ES 060, na praia de Meaípe, em Guarapari, não ficarão prontas para este verão. O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que os trabalhos de recuperação da estrada só devem ser concluídos na metade do ano de 2022.
As obras de contenção em outras partes da orla só serão entregues daqui  a 1 ano e 3 meses. Incialmente o órgão havia informado que toda a obra ficava pronta em 15 meses.
Segundo o órgão, a obra, que foi autorizada em outubro pelo governo do Estado, teve início apenas em novembro deste ano. O valor do investimento é de R$ 67 milhões, de acordo com o DER, e a execução ainda está em fase inicial,  mas já bem avançada.
De acordo com o governo do orgão, será realizada a contenção do processo erosivo num trecho de 3.300 metros, além da execução da dragagem, aterro hidráulico, construção de enrocamentos, como espigões, molhes ou quebra-mares a fim de proteger as áreas costeiras da ação de ondas marinhas.

Erosão na marinha em Meaípe

As obras incluem também o engordamento da praia, que vai a aumentar o trecho costeiro em, aproximadamente, 40 metros, informou o Estado.

DEMANDA ANTIGA

A obra é uma demanda antiga de moradores da região e turistas, que precisam passar pelo local e se arriscam entre os veículos e o buraco, já que o acostamento ainda está interditado e é utilizado para colocar placas de sinalização de desvio.
Em julho de 2019, um carro chegou a cair no mar por conta do buraco no asfalto causado pela erosão. Na época, o DER informou que o projeto para solução definitiva das contenções da maré na região de Meaípe era prioridade.
Em outubro do mesmo ano, o governo do Estado afirmou que realizaria obras no local. Na ocasião, o DER prometeu abrir licitação para contratar uma empresa que realizaria o reparo definitivo na via. A promessa de início da restauração da rodovia só se cumpriu dois anos depois.

As notas enviadas pelo DER sobre a orla de Meaípe

Primeira demanda da reportagem: "Gostaria de saber como estão as obras na estrada da Orla de Meaípe, na ES 060, que foi danificada com o avanço do mar. As obras já começaram? Já foram concluídas? Ainda estão em andamento? O que falta fazer? Se ainda não terminou, qual o prazo para serem finalizadas? Qual o valor do investimento?"

Resposta do DER: "As primeiras movimentações para as obras de Meaípe começaram há menos de um mês, portanto, está em fase inicial."

Segunda demanda da reportagem: "Reforçando os pedidos do e-mail anterior: Se ainda não terminou, qual o prazo para serem finalizadas? E qual o valor do investimento?"

Resposta do DER: "Não terminou porque acabou de iniciar. O valor do investimento é de 67 milhões e a previsão do prazo é de 15 meses."

Demanda ao DER após o órgão informar que o prazo de conclusão estava errado: "Qual é o prazo então para a obra da rodovia ser realizada e a estrada ficar apta para trafego? Essa obra já começou? Começou em novembro como você tinha passado na demanda que fiz? Esses 15 meses são o prazo de quê? Cada etapa da obra vai ser entregue em uma data diferente? Pode detalhar essas datas? Sobre o engordamento da praia, pode detalhar também a extensão que será aumentada?"

Resposta do DER: "O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informa que para as obras de contenção da erosão e restauração da região costeira da Praia de Meaípe, em Guarapari, foi executado um projeto com extensos estudos marítimos considerando as especificações da região, afim de restaurar a praia com o mínimo de perdas possíveis. Os investimentos giram em torno de 67 milhões e os prazo para a conclusão de todas as frentes de trabalho é de 15 meses. Simultaneamente à recuperação da Rodovia, os trabalhos já estão concentrados na recuperação da orla. Entre os serviços que estão sendo realizados estão a contenção do processo erosivo num trecho de 3300 metros, execução da dragagem, aterro hidráulico, construção de enrocamentos, como espigões, molhes ou quebra-mares a fim de proteger as áreas costeiras da ação de ondas marinhas e a alimentação artificial da praia, também chamada de engordamento, que vai promover a reabilitação do trecho costeiro em, aproximadamente, 40 metros."

Última demanda ao DER: Qual o prazo para conclusão das obras na rodovia?

Resposta do DER: "O contrato contempla várias frentes de obra. A empresa contratada é uma só e tem o prazo de até 15 meses, mas até o meio do ano, já teremos recuperação da rodovia concluída."

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