"Caveirinha": o blindado da PRF no ES que resiste a explosão de bombas

Caveirinha, a superviatura blindada da PRF no ES Crédito: Divulgação/PRF

Your browser does not support the audio element. "Caveirinha": o blindado da PRF no ES que resiste à explosão de bombas

Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo ganhou um novo integrante para as ações e operações táticas que a corporação possa vir a desempenhar no Estado. Não se trata de um novo agente, mas sim de um item que vai potencializar e garantir a segurança dos policiais.

Viatura Blindada de Operações Táticas (VBOT) foi adquirida para ocorrências especiais, ou seja, não ficará nos postos espalhados pelas rodovias federais que cortam o ES. Recentemente, a PRF capixaba foi contemplada com uma superviatura, uma BMW 320i . O esportivo foi apreendido em uma operação de combate ao narcotráfico no ano de 2020, no Mato Grosso do Sul. Após autorização judicial, o carro foi preparado e incorporado à frota. Desta vez, porém, o reforço não é proveniente de uma apreensão - afoi adquirida para ocorrências especiais, ou seja, não ficará nos postos espalhados pelas rodovias federais que cortam o ES.

SUPERBLINDADA

A viatura em questão é uma caminhonete Ford Ranger XLT 3.2 Diesel 4x4 AT, fabricada no ano de 2020. Mas, do modelo original, pouca coisa restou. O carro foi transformado, equipado e reforçado com um sistema de blindagem capaz de suportar tiros de fuzis calibre 7,62 e outras armas de alto poder destrutivo. O aço balístico empregado na viatura é de alta resistência e homologado pelo Exército.

A viatura é montada no chassi de uma Ford Ranger e será utilizada em operações táticas da PRF Crédito: Divulgação/PRF

Para se ter uma ideia da proteção que os quatro agentes que podem ocupá-la simultaneamente vão ter, a caminhonete foi reforçada nas partes frontal, pestana frontal, capô, para-lamas dianteiros, laterais, teto, piso, traseira e rodas. A blindagem nível III que o veículo recebeu, acrescentou, aproximadamente, 800 quilos de proteção ao chassi, sendo que esse carro sai de fábrica com peso aproximado de duas toneladas.

O nível de blindagem empregado é acima do mais seguro encontrado no mercado. Para veículos pessoas comuns, a proteção máxima disponível no Brasil é a III-A, que é resistente a todos os calibres de armas de mão, inclusive submetralhadoras 9mm e até.44. Blindagens superiores a este nível, como a feita na viatura, dependem de liberação das forças armadas (Exército).

ATÉ BOMBAS

O nível de proteção não se limita aos tiros pesados. A "caveirinha", como a caminhonete é chamada, é equipada com um sistema de proteção contra artefatos explosivos que possam ser deflagrados ou detonados ao redor do veículo. O apelido é uma referência aos blindados de transporte de policiais, os "caveirões", amplamente utilizados pelo BOPE, no Rio de Janeiro. Estes são pesados, chegando ao peso de até 10 toneladas.

A caminhonete recebeu um nível de blindagem capaz de suportar tiros de fuzis pesados e potentes Crédito: Divulgação/PRF

Outra segurança adicionada estão nos pneus da viatura. Ainda que sejam atingido por tiros, os quatro são capazes de rodar até 30 quilômetros sem que esvaziem. Isso só é capaz devido à tecnologia run flat, que permite a rodagem ainda que haja a perda total da pressão interna do ar.