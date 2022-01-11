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"Caveirinha": o blindado da PRF no ES que resiste a explosão de bombas

A Viatura Blindada de Operações Táticas (VBOT) incorporada à frota tem nível de blindagem acima do encontrado no mercado. Só de peso extra, são 800 kg de material para suportar tiros de grosso calibre, como o de fuzil 762
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

11 jan 2022 às 09:52

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 09:52

PRF
Caveirinha, a superviatura blindada da PRF no ES Crédito: Divulgação/PRF
"Caveirinha": o blindado da PRF no ES que resiste à explosão de bombas
Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo ganhou um novo integrante para as ações e operações táticas que a corporação possa vir a desempenhar no Estado. Não se trata de um novo agente, mas sim de um item que vai potencializar e garantir a segurança dos policiais.
Recentemente, a PRF capixaba foi contemplada com uma superviatura, uma BMW 320i. O esportivo foi apreendido em uma operação de combate ao narcotráfico no ano de 2020, no Mato Grosso do Sul. Após autorização judicial, o carro foi preparado e incorporado à frota. Desta vez, porém, o reforço não é proveniente de uma apreensão - a Viatura Blindada de Operações Táticas (VBOT) foi adquirida para ocorrências especiais, ou seja, não ficará nos postos espalhados pelas rodovias federais que cortam o ES.

SUPERBLINDADA

A viatura em questão é uma caminhonete Ford Ranger XLT 3.2 Diesel 4x4 AT, fabricada no ano de 2020. Mas, do modelo original, pouca coisa restou. O carro foi transformado, equipado e reforçado com um sistema de blindagem capaz de suportar tiros de fuzis calibre 7,62 e outras armas de alto poder destrutivo. O aço balístico empregado na viatura é de alta resistência e homologado pelo Exército.
PRF
A viatura é montada no chassi de uma Ford Ranger e será utilizada em operações táticas da PRF Crédito: Divulgação/PRF
Para se ter uma ideia da proteção que os quatro agentes que podem ocupá-la simultaneamente vão ter, a caminhonete foi reforçada nas partes frontal, pestana frontal, capô, para-lamas dianteiros, laterais, teto, piso, traseira e rodas. A blindagem nível III que o veículo recebeu, acrescentou, aproximadamente, 800 quilos de proteção ao chassi, sendo que esse carro sai de fábrica com peso aproximado de duas toneladas.
O nível de blindagem empregado é acima do mais seguro encontrado no mercado. Para veículos pessoas comuns, a proteção máxima disponível no Brasil é a III-A, que é resistente a todos os calibres de armas de mão, inclusive submetralhadoras 9mm e até.44. Blindagens superiores a este nível, como a feita na viatura, dependem de liberação das forças armadas (Exército).

ATÉ BOMBAS

O nível de proteção não se limita aos tiros pesados. A "caveirinha", como a caminhonete é chamada, é equipada com um sistema de proteção contra artefatos explosivos que possam ser deflagrados ou detonados ao redor do veículo. O apelido é uma referência aos blindados de transporte de policiais, os "caveirões", amplamente utilizados pelo BOPE, no Rio de Janeiro. Estes são pesados, chegando ao peso de até 10 toneladas.
PRF
A caminhonete recebeu um nível de blindagem capaz de suportar tiros de fuzis pesados e potentes Crédito: Divulgação/PRF
Outra segurança adicionada estão nos pneus da viatura. Ainda que sejam atingido por tiros, os quatro são capazes de rodar até 30 quilômetros sem que esvaziem. Isso só é capaz devido à tecnologia run flat, que permite a rodagem ainda que haja a perda total da pressão interna do ar.
Em pontos estratégicos do veículo, também há portinholas para que o agente possa atirar de dentro do viatura quando necessário. Além do aparato de segurança, a "caveirinha" tem outra característica marcante. Diferentemente do tradicional azul com listras amarelas da corporação, a VBOT tem a pintura preta fosca e a logo da PRF na cor branca.

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