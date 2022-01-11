"Caveirinha": o blindado da PRF no ES que resiste a explosão de bombas

"Caveirinha": o blindado da PRF no ES que resiste à explosão de bombas
A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo ganhou um novo integrante para as ações e operações táticas que a corporação possa vir a desempenhar no Estado. Não se trata de um novo agente, mas sim de um item que vai potencializar e garantir a segurança dos policiais.
Recentemente, a PRF capixaba foi contemplada com uma superviatura, uma BMW 320i. O esportivo foi apreendido em uma operação de combate ao narcotráfico no ano de 2020, no Mato Grosso do Sul. Após autorização judicial, o carro foi preparado e incorporado à frota. Desta vez, porém, o reforço não é proveniente de uma apreensão - a Viatura Blindada de Operações Táticas (VBOT) foi adquirida para ocorrências especiais, ou seja, não ficará nos postos espalhados pelas rodovias federais que cortam o ES.
SUPERBLINDADA
A viatura em questão é uma caminhonete Ford Ranger XLT 3.2 Diesel 4x4 AT, fabricada no ano de 2020. Mas, do modelo original, pouca coisa restou. O carro foi transformado, equipado e reforçado com um sistema de blindagem capaz de suportar tiros de fuzis calibre 7,62 e outras armas de alto poder destrutivo. O aço balístico empregado na viatura é de alta resistência e homologado pelo Exército.
Para se ter uma ideia da proteção que os quatro agentes que podem ocupá-la simultaneamente vão ter, a caminhonete foi reforçada nas partes frontal, pestana frontal, capô, para-lamas dianteiros, laterais, teto, piso, traseira e rodas. A blindagem nível III que o veículo recebeu, acrescentou, aproximadamente, 800 quilos de proteção ao chassi, sendo que esse carro sai de fábrica com peso aproximado de duas toneladas.
O nível de blindagem empregado é acima do mais seguro encontrado no mercado. Para veículos pessoas comuns, a proteção máxima disponível no Brasil é a III-A, que é resistente a todos os calibres de armas de mão, inclusive submetralhadoras 9mm e até.44. Blindagens superiores a este nível, como a feita na viatura, dependem de liberação das forças armadas (Exército).
ATÉ BOMBAS
O nível de proteção não se limita aos tiros pesados. A "caveirinha", como a caminhonete é chamada, é equipada com um sistema de proteção contra artefatos explosivos que possam ser deflagrados ou detonados ao redor do veículo. O apelido é uma referência aos blindados de transporte de policiais, os "caveirões", amplamente utilizados pelo BOPE, no Rio de Janeiro. Estes são pesados, chegando ao peso de até 10 toneladas.
Outra segurança adicionada estão nos pneus da viatura. Ainda que sejam atingido por tiros, os quatro são capazes de rodar até 30 quilômetros sem que esvaziem. Isso só é capaz devido à tecnologia run flat, que permite a rodagem ainda que haja a perda total da pressão interna do ar.
Em pontos estratégicos do veículo, também há portinholas para que o agente possa atirar de dentro do viatura quando necessário. Além do aparato de segurança, a "caveirinha" tem outra característica marcante. Diferentemente do tradicional azul com listras amarelas da corporação, a VBOT tem a pintura preta fosca e a logo da PRF na cor branca.