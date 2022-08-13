Os coletores alpinistas que se arriscam para deixar tudo limpo em Cariacica

O Corpo de Bombeiros
acaba de treinar 16 alpinistas coletores que vão prestar serviço para a Prefeitura de Cariacica. Eles atuarão na limpeza pública de encostas e em regiões mais altas da cidade, locais que exigem uma preparação maior e especializada e que somente podem ser limpos de forma manual.
A primeira turma, que conta com servidores, trabalhadores terceirizados e parceiros da prefeitura, fez sua primeira demonstração na última terça-feira (9), descendo de uma encosta no bairro Alto Lage, às margens da BR-262.
Os alpinistas coletores tiveram 40 horas de aulas de formação, entre teoria e prática, contendo aprendizagens sobre nós e amarrações, adaptação a altura, técnicas de rapel, técnicas de ascensão em encostas e uso de macas para efetuar salvamento em alturas.
“Fiquei muito satisfeito em poder fazer esse curso porque é sempre bom ter uma oportunidade de aprendizado”, comemora Wesley Sampaio, 29 anos, operador de motosserra, um dos servidores municipais a participar do primeiro curso de formação de coletores alpinistas, promovido pela Defesa Civil de Cariacica e pela Secretaria Municipal de Serviços (Semserv).
Aliás, o próprio secretário municipal de Serviços, Marcos Aranda, participou do curso e também vai compor a equipe de coletores alpinistas: “Estamos muito felizes e realizados com esse treinamento feito pelo Corpo de Bombeiros
e que formou esse grupo de elite da Semserv”.