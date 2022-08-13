Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Os coletores alpinistas que se arriscam para deixar tudo limpo em Cariacica

Primeira turma de trabalhadores especializados em limpezas de locais altos e encostas do município acaba de ser treinada pelos Bombeiros

Públicado em 

13 ago 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Coletores descendo de uma encosta no bairro Alto Lage, às margens da BR-262
Coletores descendo de uma encosta no bairro Alto Lage, em Cariacica, às margens da BR-262 Crédito: Claudio Postay/PMC
O Corpo de Bombeiros acaba de treinar 16 alpinistas coletores que vão prestar serviço para a Prefeitura de Cariacica. Eles atuarão na limpeza pública de encostas e em regiões mais altas da cidade, locais que exigem uma preparação maior e especializada e que somente podem ser limpos de forma manual.
A primeira turma, que conta com servidores, trabalhadores terceirizados e parceiros da prefeitura, fez sua primeira demonstração na última terça-feira (9), descendo de uma encosta no bairro Alto Lage, às margens da BR-262.
Os alpinistas coletores tiveram 40 horas de aulas de formação, entre teoria e prática, contendo aprendizagens sobre nós e amarrações, adaptação a altura, técnicas de rapel, técnicas de ascensão em encostas e uso de macas para efetuar salvamento em alturas.

Veja Também

Aposentada serve jantar para coletores de lixo em Cachoeiro

Criança entrega carta aos coletores de lixo em Vila Velha em sinal de gratidão

“Fiquei muito satisfeito em poder fazer esse curso porque é sempre bom ter uma oportunidade de aprendizado”, comemora Wesley Sampaio, 29 anos, operador de motosserra, um dos servidores municipais a participar do primeiro curso de formação de coletores alpinistas, promovido pela Defesa Civil de Cariacica e pela Secretaria Municipal de Serviços (Semserv).
Aliás, o próprio secretário municipal de Serviços, Marcos Aranda, participou do curso e também vai compor a equipe de coletores alpinistas:  “Estamos muito felizes e realizados com esse treinamento feito pelo Corpo de Bombeiros e que formou esse grupo de elite da Semserv”.

Veja Também

Vestidos de Papai Noel, coletores de lixo levam alegria pelas ruas de Aracruz

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Bombeiros BR 262 Cariacica Limpeza Prefeitura de Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial da Saúde: 9 livros para viver melhor
Imagem de destaque
Festival de surf no ES terá shows, cinema e exposição ambiental; veja como participar
Imagem de destaque
Mulher em moto atira contra homem em Piúma no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados