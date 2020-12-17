Vestidos de Papai Noel, coletores de lixo levam alegria pelas ruas de Aracruz

Coletores de lixo se vestem de Papai Noel em Aracruz Crédito: Prefeitura de Aracruz

Profissionais fundamentais na limpeza urbana, os coletores de lixo ganharam mais uma função neste final de ano em Aracruz , no Norte do Espírito Santo . Agora eles também levam alegria pelas ruas da cidade capixaba. Os trabalhadores estão se vestindo de Papai Noel e atraindo atenção por onde passam.

E não é só a roupa dos coletores que está no clima natalino. O transporte deles também ficou especial. Ainda não é um trenó, mas o caminhão de coleta ganhou uma iluminação diferente e anuncia a chegada dos profissionais.

Caminhão de coleta recebeu uma iluminação especial Crédito: Júlio Cezar Moraes Rodrigues

A ideia de vestir os profissionais com as roupas do Papai Noel veio da empresa responsável pela coleta do lixo urbano de Aracruz. Eu pensei que seria uma iniciativa importante, então sugeri que um coletor de caminhão fosse vestido assim, mas eles falaram que só aceitariam se os quatro profissionais se vestissem, então eu achei ótimo e todos vão com a roupa, contou o gerente operacional da SA Ambiental, Renato Antunes.

De acordo com o gerente, a iniciativa acontece nas quatro rotas noturnas operadas pela empresa. A ação começou na última sexta-feira (11) e vai se estender até o Natal. Ele considera a ação importante em um ano difícil em que muitos lugares cancelaram suas celebrações natalinas.

Nas ruas de Aracruz, a ação agradou as crianças que param os coletores para fazer fotos com os profissionais. Além dos pequenos, os adultos também estão gostando da iniciativa.

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Aos 45 anos, o mecânico Vander Rodrigues, morador do bairro Vila Nova, aprovou a iniciativa da empresa. "É um reconhecimento para todos os coletores de Aracruz. Adorei a iniciativa, é uma festa quando eles passam pela rua", contou.

Ainda segundo o gerente da empresa, a iniciativa pode trazer para as crianças a importância da coleta seletiva. As crianças estão encantadas com o caminhão iluminado e com os coletores vestidos como Papai Noel. Os pais podem aproveitar isso e explicar que o Papai Noel está coletando os resíduos como forma de conseguir presentes, então eles precisam separar o lixo de forma correta para eles, afirmou.