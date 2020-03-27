Criança entrega carta aos coletores de lixo em Vila Velha em sinal de gratidão

A carta de Vitorinha entregue aos coletores de lixo de Vila Velha Crédito: Reprodução

Os pequenos gestos aliviam a dor e dão novo sentido à vida, especialmente nos momentos de grande comoção, como o provocado pela pandemia do coronavírus . Gestos simples e sinceros como os de uma garotinha de 7 anos de idade presumíveis que, por volta das 22h de ontem (26), entregou uma carta de agradecimento a uma equipe de coletores de lixo no bairro da Glória, em Vila Velha

Além da cartinha, a menina, sensibilizada com o trabalho de limpeza dos coletores, ainda mais essencial neste período de pandemia, ofereceu aos trabalhadores água e chup-chup que sua avó faz em casa.

Mas nenhum presente supera a mensagem que brotou do coração daquela criança, que soube reconhecer no trabalho braçal e insalubre do coletor de lixo um ato de grandeza em prol da sociedade.

“Olá, querido amigo coletor! Eu reconheço seu trabalho duro e, por isso, fiz essa cartinha. Queria te chamar aqui em casa para beber um pouco de água, pois está muito calor e receber um chup-chup feito pela minha avó. Bjs. Vitorinha!”