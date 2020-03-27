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Leonel Ximenes

Criança entrega carta aos coletores de lixo em Vila Velha em sinal de gratidão

Além da mensagem entregue à equipe de limpeza noturna, a menina, de cerca de 7 anos, ofereceu aos trabalhadores água e chup-chup

Publicado em 27 de Março de 2020 às 16:51

Públicado em 

27 mar 2020 às 16:51
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A carta de Vitorinha entregue aos coletores de lixo de Vila Velha
A carta de Vitorinha entregue aos coletores de lixo de Vila Velha Crédito: Reprodução
Os pequenos gestos aliviam a dor e dão novo sentido à vida, especialmente nos momentos de grande comoção, como o provocado pela pandemia do coronavírus. Gestos simples e sinceros como os de uma garotinha de 7 anos de idade presumíveis que, por volta das 22h de ontem (26), entregou uma carta de agradecimento a uma equipe de coletores de lixo no bairro da Glória, em Vila Velha.
Além da cartinha, a menina, sensibilizada com o trabalho de limpeza dos coletores, ainda mais essencial neste período de pandemia, ofereceu aos trabalhadores água e chup-chup que sua avó faz em casa.
Mas nenhum presente supera a mensagem que brotou do coração daquela criança, que soube reconhecer no trabalho braçal e insalubre do coletor de lixo um ato de grandeza em prol da sociedade.
“Olá, querido amigo coletor! Eu reconheço seu trabalho duro e, por isso, fiz essa cartinha. Queria te chamar aqui em casa para beber um pouco de água, pois está muito calor e receber um chup-chup feito pela minha avó. Bjs. Vitorinha!”

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Em um áudio enviado à Prefeitura de Vila Velha, um dos membros da equipe de coletores relatou o ato de bondade da menina: “É bom demais. Eu estava na [Avenida] Jerônimo Monteiro dando ré [no caminhão], ela veio, na maior inocência, e nos deu quatro chup-chups dentro da sacola”.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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