Nem o partido dá dinheiro para seu candidato a governador no ES

Talvez seja caso para auxílio emergencial. A 11 dias da eleição, o candidato a governador Cláudio Paiva
arrecadou apenas R$ 3.860 para tocar sua campanha eleitoral. O moço está tão sem prestígio que nem o PRTB, sua legenda, fez doações para ele até agora na disputa pelo Palácio Anchieta.
Até o miserê do PSTU é menos dramático. Candidato do partido, Capitão Vinícius Sousa, que durante um tempo amargou apenas R$ 600 em doações, melhorou um pouquinho: o socialista agora declara ao TSE
que arrecadou R$ 7.164, sendo R$ 3,2 mil (44,67% do total) da direção nacional do PSTU.
Mais da metade do que arrecadou (52,6%), Sousa gastou com uma gráfica; em terceiro lugar, no ranking de despesas da sua campanha, está o impulsionamento do candidato no Facebook: 18,52%.
O que mostra que o PSTU capixaba tem um pé na campanha tradicional (impressa) e outro nas mídias digitais. O segundo item de maior despesa foi com a contabilidade da campanha.
A seguir, muito próximo do governador, vem Audifax Barcelos (Rede), que arrecadou R$ 4.018.567,07 (quase 99% bancado pela direção nacional do partido); Aridelmo (Novo) está em terceiro lugar, com R$ 275.380,30 recebidos; Guerino Zanon (PSD) acumula R$ 270 mil e Manato (PL), R$ 149.940,00.