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Leonel Ximenes

Nem o partido dá dinheiro para seu candidato a governador no ES

Concorrente ao Palácio Anchieta recebeu apenas R$ 3.860, a 11 dias da eleição de 2 de outubro

Públicado em 

21 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cláudio Paiva, candidato do PRTB ao governo do Espírito Santo, nas Eleições 2022
Cláudio Paiva, candidato a governador pelo PRTB Crédito: Fernando Madeira
Talvez seja caso para auxílio emergencial. A 11 dias da eleição, o candidato a governador Cláudio Paiva arrecadou apenas R$ 3.860 para tocar sua campanha eleitoral. O moço está tão sem prestígio que nem o PRTB, sua legenda, fez doações para ele até agora na disputa pelo Palácio Anchieta.
Até o miserê do PSTU é menos dramático. Candidato do partido, Capitão Vinícius Sousa, que durante um tempo amargou apenas R$ 600 em doações, melhorou um pouquinho: o socialista agora declara ao TSE que arrecadou R$ 7.164, sendo R$ 3,2 mil (44,67% do total) da direção nacional do PSTU.

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Mais da metade do que arrecadou (52,6%), Sousa gastou com uma gráfica; em terceiro lugar, no ranking de despesas da sua campanha, está o impulsionamento do candidato no Facebook: 18,52%.
O que mostra que o PSTU capixaba tem um pé na campanha tradicional (impressa) e outro nas mídias digitais. O segundo item de maior despesa foi com a contabilidade da campanha.

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Capitão Vinícius Sousa e Cláudio Paiva estão longe, muito longe, dos seus oponentes na corrida ao Palácio Anchieta em recursos financeiros. O que mais arrecadou até agora foi Renato Casagrande (PSB), candidato à reeleição, que já recebeu R$ 4.159.741,76.
A seguir, muito próximo do governador, vem Audifax Barcelos (Rede), que arrecadou R$ 4.018.567,07 (quase 99% bancado pela direção nacional do partido); Aridelmo (Novo) está em terceiro lugar, com R$ 275.380,30 recebidos; Guerino Zanon (PSD) acumula R$ 270 mil e Manato (PL), R$ 149.940,00.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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PRTB PSTU Governo do ES Eleições 2022 Palácio Anchieta Capitão Vinícius Sousa Cláudio Paiva
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