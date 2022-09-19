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Leonel Ximenes

Eleição no ES tem comunista de estimação, preferidos do MST e ricaços

Enquanto tem candidato que já tirou R$ 225 mil do próprio bolso, tem outro que arrecadou míseros R$ 1,8 mil para a campanha

Públicado em 

19 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Tem candidato comunista no ES recebendo apoio de figurões
Tem candidato comunista no ES recebendo apoio de figurões Crédito: Amarildo
Mesmo amargando os últimos lugares nas pesquisas de intenção de voto para governador, Aridelmo Teixeira, o candidato do Novo, está animado (não se sabe com o quê, mas segue o jogo).

AUTOINVESTIMENTO, ALTO INVESTIMENTO

Ele mais uma vez botou a mão no bolso e já gastou R$ 225 mil de recursos próprios para a campanha, segundo o TSE. Se fosse disputa para escolher o candidato mais rico, ele certamente estaria no páreo.

INVESTIMENTO DE RISCO

Guerino Zanon, do PSD, também abriu seu cofre particular. Já colocou R$ 220 mil na sua campanha para governador. Só R$ 5 mil a menos que Aridelmo.

DE CASAGRANDE PARA CASAGRANDE

Generoso também é o presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande. Ele doou R$ 18.750 para a campanha à reeleição do governador Renato Casagrande (PSB). Apesar dos sobrenomes, eles não são parentes.

MISERÊ RELATIVO

Enquanto isso, o Capitão Vinícius Sousa saiu do miserê absoluto. O candidato a governador pelo PSTU, que estava apenas com R$ 600 de doações recebidas, agora passou para R$ 1.880. Dá para bancar uma diária naquelas pousadas chiques de Pedra Azul. Mas sem vinho, tá?

EU ACREDITO “EM EU”

Cláudio Paiva (prazer, Cláudio), que disputa o Palácio Anchieta pelo PRTB, amealhou até agora R$ 3.860. Mas desse montante, ele mesmo tirou do bolso R$ 2,7 mil (70% do que recebeu). Pelo menos tem alguém que acredita na candidatura dele, certo?

E PARA GOVERNADOR?

Ex-presidente da OAB-ES por três mandatos, o advogado Homero Mafra III publicou nas redes sociais que são seus candidatos nesta eleição: Lula para presidente (PT), Rose de Freitas (MDB) para o Senado, Perly Cipriano (PT) para deputado federal e Neto Barros (PCdoB) para estadual. Está faltando um, né?

DE COMUNISTA PARA COMUNISTA

Por falar no ex-prefeito de Baixo Guandu por dois mandatos, o comunista Neto Barros exibe outro apoio de peso nesta eleição: ele também é o candidato do secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, também comunista de carteirinha e seu companheiro de partido.

LÍDER DO MST INDICA VOTO NO ES

Figura histórica e liderança do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra, João Pedro Stédile gravou um vídeo pedindo votos para reeleger a deputada estadual Iriny Lopes (PT). Stédile citou também Lula e Casagrande como aliados.

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OS VETERANOS DO TWITTER

Twitter é um palco à parte na disputa eleitoral no Espírito Santo. E quem é o candidato a governador há mais tempo no microblog? Casagrande (PSB) lidera, sendo figurinha carimbada desde setembro de 2009. Manato (PL), por sua vez, perde apenas por um mês para o socialista, sendo frequentador do Twitter desde outubro de 2009.

DA REDE PARA A REDE

Audifax Barcelos (Rede) entrou na rede (no caso, o Twitter) em janeiro de 2010. Guerino Zanon (PSD) teve um perfil que começou a ser trabalhado em julho de 2012, mas depois passou para outro cujas ações se iniciaram em outubro de 2018.

O AUSENTE

Capitão Vinícius Sousa (PSTU) foi para o Twitter em maio de 2018; Aridelmo Teixeira (Novo) ingressou em agosto daquele mesmo ano. Cláudio Paiva (PRTB), por sua vez, está fora da rede social do passarinho.

MULHERES, UNI-VOS!

O TRE-ES faz mais um movimento na defesa das mulheres de todo o Estado e lança o Pacto pelo Enfrentamento da Violência Política de Gênero. O evento será realizado na próxima quarta-feira (21), às 17h30, no plenário do Tribunal na Enseada do Suá.

EM ALTA

No Espírito Santo, tem quatro candidatos com nome de Enfermeira no registro eleitoral e dois com Enfermeiro.

RÁ, RÉ, RI, RÓ, CASA…

As campanhas de Casagrande (PSB) e da senadora Rose de Freitas (MDB) estão mais do que entrelaçadas. Ela esteve presente no café da manhã promovido pelo governador com 74 prefeitos. Agora, o socialista foi quem participou do programa de TV da emedebista.

ALÔ, ELEITOR!

Você gostaria de morar num país que torra R$ 5 bilhões no Fundo Eleitoral, mas não tem dinheiro para casas populares, farmácia popular e merenda nas escolas?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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