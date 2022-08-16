Gnomo, Garçom e Fiscal do Povo: tem de tudo na eleição no ES

Criatividade na campanha eleitoral 2022 Crédito: Amarildo

Foi dada a largada! A campanha eleitoral tem seu pontapé inicial nesta terça-feira (16) e, como de costume, candidatos se apresentam da maneira como são conhecidos. Clebinho Gnomo, do Partido da Mulher Brasileira (PMB), vai disputar a sua primeira eleição para deputado estadual. A coluna não sabe se isso tem a ver com a estatura dele. Mas, apesar do nome, o que ele certamente quer é uma montanha de votos. Vai que é sua, Gnomo!

NA BANDEJA, NA FISCALIZAÇÃO

Bruninho Garçom (PV), que também vai para sua primeira disputa para a Assembleia, deixa às claras sua ocupação. E o que dizer de Miqueias Fiscal do Povo (PSC)? O candidato a deputado, que ficou como suplente de vereador na Serra em 2020, tenta, agora, ser um fiscalizador propriamente dito na forma da lei.

PAU…LOS PARA TODA OBRA

Os candidatos de nome “Paulo”, para deputado estadual, fazem de tudo um pouco. Há o Paulinho do Churrasquinho (PDT), o Paulinho Mecânico (União Brasil) e o Paulo do Almoço Solidário (Patriota).

AUSENTE

Lembrando: este ano só não tem o Paulo… Hartung.

E AS OVELHAS?

Dezesseis pastores tentam conquistar vagas na Assembleia. E há ainda dois bispos na corrida. Será que haverá ovelhas para todo mundo?

DEU BANDEIRA

O deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL), que disputa a reeleição pelo PL, se inspirou na bandeira do Espírito Santo para a campanha. Chega para a eleição com o lema: “Trabalha, confia e protege”.

CAPIXABISMO EM ALTA

Candidatos têm usado camisas e camisetas que trabalham o sentimento de orgulho (ou bairrismo) de ser capixaba. Há até roupas específicas para as maiores cidades da Grande Vitória.

DE @CASAGRANDE PARA @OS JOVENS

O governador Renato Casagrande (PSB) tem utilizado de linguagem moderna para vídeos nas redes sociais. Uma delas, bem ao estilo TikTok, mostrou um tutorial de como transformar a vida pela educação.

SORRISO DE CANDIDATO

Manato (PL) quer ser o homem do sorriso nas eleições. Mas não é por piada. Diz ele que quer ver o povo capixaba ser feliz de verdade. E que está presente para ouvir demandas e projetos.

GUERINO FASHION

Guerino Zanon (PSD) adota como regra de visual camisa polo ou camisa social com mangas dobradas e fora da calça. Quanto mais popular, melhor.

PODER JOVEM

Audifax Barcelos (Rede) está fazendo corpo a corpo nas ruas com a Tenente Andresa (Solidariedade), sua candidata a vice. A ideia é dar protagonismo à militar dos Bombeiros e rejuvenescer a campanha.

ELAS MANDAM

Tem estrategista fazendo um exercício de paciência extra na formulação de trabalho das campanhas. Uma das razões é a interferência das primeiras-damas dos candidatos.

PASTEL, CALDO E MUSSO

Erick Musso, presidente da Assembleia Legislativa e candidato ao Senado pelo Republicanos, tem sido arroz de festa nas feiras livres.

SONHO DE CONSUMO

Candidatos do Espírito Santo têm tentado arranjar agendas para gravar propagandas eleitorais com Lula e Bolsonaro.

FEIJOADA ELEITORAL

O governador Casagrande e a deputada estadual Janete de Sá na feijoada da MUG Crédito: MUG/Divulgação

A tradicional feijoada da MUG (20 anos), neste domingo (14), teve muita carne de porco, complementos, cerveja e… políticos. Pelo menos nove apareceram por lá: Renato Casagrande, Anadelson (vereador), Lenise Loureiro, Neucimar Fraga, Max Filho, Rafael Favatto, Arnaldinho Borgo, Victor Linhalis e Janete de Sá.

ALÔ, ELEITOR!