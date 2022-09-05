Sem o apoio do próprio pai, ex-deputado desiste da eleição no ES

O ex-deputado estadual Giulianno dos Anjos foi às redes sociais e, abatido, anunciou aos seus apoiadores que desistiu de ser candidato à Assembleia Legislativa
. Ele atribui a desistência a dois fatores: ao que chama de grande número de candidatos em Barra de São Francisco
, sua base eleitoral, e ao uso da máquina pública na eleição.
“É impossível o quadro político hoje em Barra de São Francisco. Nós temos muitos candidatos, e eu lutei muito para que os filhos da terra tivessem um só candidato à Assembleia Legislativa. Mas isso não foi possível e a pressão da máquina pública é grande”, reclamou Giulianno dos Anjos no vídeo que postou nas redes sociais.
A seguir, o ainda candidato a deputado estadual do PSD anunciou que desistiu de concorrer a uma vaga na Assembleia: “Temos que nos unir para não perder a chance de termos um deputado estadual. Infelizmente vou ter que dar um passo atrás e vou tirar minha vontade pessoal de ser deputado estadual”.