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Leonel Ximenes

Sem o apoio do próprio pai, ex-deputado desiste da eleição no ES

Prefeito está apoiando o sobrinho para a Assembleia; filho do prefeito reclamou do excesso de candidatos na sua base eleitoral e do uso da máquina pública

Públicado em 

05 set 2022 às 19:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Giulianno dos Anjos anuncia nas redes sociais que não será mais candidato a deputado estadual nestas eleições
Giulianno dos Anjos anuncia nas redes sociais que não será mais candidato a deputado estadual nestas eleições Crédito: Instagram
O ex-deputado estadual Giulianno dos Anjos foi às redes sociais e, abatido, anunciou aos seus apoiadores que desistiu de ser candidato à Assembleia Legislativa. Ele atribui a desistência a dois fatores: ao que chama de grande número de candidatos em Barra de São Francisco, sua base eleitoral, e ao uso da máquina pública na eleição.
Curiosamente, em relação ao uso da máquina, trata-se de uma crítica velada ao seu próprio pai, Enivaldo dos Anjos (sem partido), prefeito de Barra de São Francisco. Chefe político da região, Enivaldo resolveu apoiar a candidatura do seu sobrinho para a Assembleia, o ex-vereador de Vitória Mazinho dos Anjos (PSDB).

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“É impossível o quadro político hoje em Barra de São Francisco. Nós temos muitos candidatos, e eu lutei muito para que os filhos da terra tivessem um só candidato à Assembleia Legislativa. Mas isso não foi possível e a pressão da máquina pública é grande”, reclamou Giulianno dos Anjos no vídeo que postou nas redes sociais.

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A seguir, o ainda candidato a deputado estadual do PSD anunciou que desistiu de concorrer a uma vaga na Assembleia: “Temos que nos unir para não perder a chance de termos um deputado estadual. Infelizmente vou ter que dar um passo atrás e vou tirar minha vontade pessoal de ser deputado estadual”.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Barra de São Francisco Enivaldo dos Anjos PSDB PSD Eleições 2022
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