Briga de coronéis no ES: Vandinho chama Enivaldo dos Anjos de “velho gagá”

Um comentário em tom de ironia postado nas redes sociais
pelo deputado estadual Vandinho Leite, candidato à reeleição e presidente regional do PSDB, acirrou os ânimos e colocou fogo na política do Noroeste do Estado. Na postagem em um perfil de notícias de Mantenópolis, o tucano chamou de "velho gagá" o líder político regional e prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos
(sem partido).
"Enivaldo virou um velho gagá, esse blefe não põe medo em mais ninguém. Hermínio [prefeito de Mantenópolis] tem um deputado macho aqui, inclusive o candidato dele depende de mim como presidente do partido. O Carequinha [apelido de Hermínio] tem costas largas, e mandei o triplo de recursos para Mantenópolis
que Enivaldo mandou", provocou o tucano, em resposta ao prefeito francisquense.
Em vídeo gravado numa reunião política da campanha de Mazinho dos Anjos (PSDB), apoiado pelo tio prefeito, Enivaldo dá sua estocada: "E nós vamos botar o Carequinha pra gemer. Vamos botar ele pra sofrer. Porque o que consegui ajudar Mantenópolis
e agora ter as costas viradas, isso não vai ficar barato", ameaçou o prefeito.
São os bastidores das eleições de 2022. Essa troca de farpas está acontecendo porque, dos três prefeitos aliados de Enivaldo na região, apenas Abraão Lincoln (sem partido), de Água Doce do Norte, manteve-se fiel a Enivaldo e apoia Mazinho.
Hermínio, o Carequinha, apoia a candidatura de Vandinho Leite
à reeleição, enquanto Elias Dal'Col (sem partido), de Ecoporanga, está na campanha do deputado estadual Marcos Madureira (PP), o que desagradou Enivaldo, que não esconde de ninguém que se sente traído.
Sem apoio dos prefeitos, Enivaldo foi buscar aliança com quatro vereadores de Mantenópolis e três de Ecoporanga, com o compromisso de formar novos grupos nos municípios nas eleições de 2024.
Detalhe: Hermínio, em Mantenópolis, e Elias Dal'Col, em Ecoporanga, estão no segundo mandato consecutivo e não têm mais direito à reeleição, ao contrário do próprio Enivaldo e de Abraão, que estão no primeiro mandato.