Covid? Prefeito no ES que cancelou Réveillon e Carnaval dará festa pra 300 pessoas

Elias Dal’Col (PSD) está exercendo o seu terceiro mandato como prefeito de Ecoporanga Crédito: Reprodução das redes sociais

O povo de Ecoporanga ficou sem a festa do Réveillon, vai ficar sem Carnaval , mas o prefeito não ficará sem sua festa de 70 anos. Elias Dal’Col (PSD), longevo chefe político da região, está convidando o povo, em suas redes sociais, para comemorar suas sete décadas de vida neste sábado (15), às 18h, na quadra da Maçonaria da cidade.

E o aumento dos casos de Covid, provocado pela variante Ômicron , que serviu de motivo até para cancelar a festa de Ano-Novo e a folia do Carnaval? Para Dal’Col, não há perigo: “Ficarão três pessoas na entrada da festa medindo a temperatura dos convidados. Quem não estiver com febre, entra, quem estiver, vai direto para o hospital”, sentenciou o prefeito reeleito, que se apresenta como vaqueiro profissional em suas redes sociais.

O aviso da Prefeitura de Ecoporanga cancelando o Réveillon e o Carnaval por causa da nova variante da Covid Crédito: Reprodução da internet

O prefeito diz que matou uma novilha (mas numa rádio local ele afirmou que matou cinco bois e vacas) e calcula que cerca de 300 pessoas devem comparecer ao rega-bofe, que terá também muita cerveja gelada, um item essencial na tórrida cidade do Noroeste do Estado que faz divisa com Minas Gerais e Bahia.

Não que a coluna queira estragar a festa de Sua Excelência, que exerce o seu terceiro mandato como prefeito, mas é necessário falar da pandemia. Em Ecoporanga, como no Espírito Santo e em todo o país, os casos vêm aumentando, principalmente em decorrência da variante Ômicron.

O convite para a festança dos 70 anos do prefeito de Ecoporanga Crédito: Reprodução da internet

Para uma cidade de cerca de 23 mil habitantes, 4.046 já foram contaminados pela doença (um em cada cinco moradores, aproximadamente), há 20 casos ativos e 78 mortes já foram registradas. Mas parece que, para o prefeito, o vírus gosta de Réveillon , gosta de Carnaval, mas não é muito chegado a uma festa de aniversário.

Aliás, Dal’Col vive numa realidade própria. Em contato com a coluna, ele enumera algumas estatísticas que não se sabe de onde vieram e reclama que “notícias boas não são divulgadas”: “Ecoporanga é um dos 500 municípios sem corrupção no Brasil. A cidade está repleta de obras. Estou entre os prefeitos mais honestos do país”.