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Leonel Ximenes

Covid? Prefeito no ES que cancelou Réveillon e Carnaval dará festa pra 300 pessoas

Chefe político da cidade disse que será medida a temperatura dos convidados: "Quem estiver com febre vai direto para o hospital"

Públicado em 

12 jan 2022 às 16:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Elias Dal’Col (PSD) está exercendo o seu terceiro mandato como prefeito de Ecoporanga
Elias Dal’Col (PSD) está exercendo o seu terceiro mandato como prefeito de Ecoporanga Crédito: Reprodução das redes sociais
O povo de Ecoporanga ficou sem a festa do Réveillon, vai ficar sem Carnaval, mas o prefeito não ficará sem sua festa de 70 anos. Elias Dal’Col (PSD), longevo chefe político da região, está convidando o povo, em suas redes sociais, para comemorar suas sete décadas de vida neste sábado (15), às 18h, na quadra da Maçonaria da cidade.
E o aumento dos casos de Covid, provocado pela variante Ômicron, que serviu de motivo até para cancelar a festa de Ano-Novo e a folia do Carnaval? Para Dal’Col, não há perigo: “Ficarão três pessoas na entrada da festa medindo a temperatura dos convidados. Quem não estiver com febre, entra, quem estiver, vai direto para o hospital”, sentenciou o prefeito reeleito, que se apresenta como vaqueiro profissional em suas redes sociais.
O aviso da Prefeitura de Ecoporanga cancelando o Réveillon e o Carnaval por causa da nova variante da Covid
O aviso da Prefeitura de Ecoporanga cancelando o Réveillon e o Carnaval por causa da nova variante da Covid Crédito: Reprodução da internet
O prefeito diz que matou uma novilha (mas numa rádio local ele afirmou que matou cinco bois e vacas) e calcula que cerca de 300 pessoas devem comparecer ao rega-bofe, que terá também muita cerveja gelada, um item essencial na tórrida cidade do Noroeste do Estado que faz divisa com Minas Gerais e Bahia.

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Não que a coluna queira estragar a festa de Sua Excelência, que exerce o seu terceiro mandato como prefeito, mas é necessário falar da pandemia. Em Ecoporanga, como no Espírito Santo e em todo o país, os casos vêm aumentando, principalmente em decorrência da variante Ômicron.
O convite para a festança dos 70 anos do prefeito de Ecoporanga
O convite para a festança dos 70 anos do prefeito de Ecoporanga Crédito: Reprodução da internet
Para uma cidade de cerca de 23 mil habitantes, 4.046 já foram contaminados pela doença (um em cada cinco moradores, aproximadamente), há 20 casos ativos e 78 mortes já foram registradas. Mas parece que, para o prefeito, o vírus gosta de Réveillon, gosta de Carnaval, mas não é muito chegado a uma festa de aniversário.

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Aliás, Dal’Col vive numa realidade própria. Em contato com a coluna, ele enumera algumas estatísticas que não se sabe de onde vieram e reclama que “notícias boas não são divulgadas”: “Ecoporanga é um dos 500 municípios sem corrupção no Brasil. A cidade está repleta de obras. Estou entre os prefeitos mais honestos do país”.
E arremata: “Sou um político honesto e que trabalha para o povo”. Pelo jeito, em Ecoporanga, além de faltar um controle sanitário mais rígido em algumas festas, falta também um pouco de modéstia em quem a governa.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Carnaval Ecoporanga Réveillon Carnaval no ES Covid-19 Pandemia Ômicron
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