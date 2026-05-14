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Após audiência

Justiça solta casal que vendia emagrecedores pela internet em Cachoeiro

Juiz ressaltou que dupla deve seguir algumas condições para permanecer em liberdade; descumprimento pode decretar prisão preventiva

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 15:45

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

14 mai 2026 às 15:45
Casal foi preso por venda ilegal de medicamentos emagrecedores em Cachoeiro
Casal foi preso por venda ilegal de medicamentos emagrecedores em Cachoeiro Montagem A Gazeta | Polícia Civil | Arquivo pessoal

A Justiça soltou o casal preso por vender medicamentos emagrecedores pelas redes sociais em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A defesa da dupla informou que a corretora de imóveis Raine Cescon, de 35 anos, e o empresário e marido dela, Jacson Ferreira, de 42 anos, passaram por audiência de custódia nesta quinta-feira (14).

Durante a sessão, o Ministério Público do Estado afirmou que a prisão aconteceu de forma correta e pediu que fosse validada pela Justiça, mas defendeu que os dois aguardassem o andamento do processo em liberdade, seguindo algumas regras. Os advogados de defesa também pediram a soltura da dupla, alegando que eles têm endereço fixo e trabalho. 


Após analisar o caso, o juiz José Pedro de Souza Netto entendeu que não houve irregularidades na prisão e decidiu soltar o casal sem pagamento de fiança. No entanto, ele determinou o cumprimento das seguintes condições:


  • Não sair da cidade onde mora sem autorização da Justiça;
  • Comparecer a todos os atos do processo e manter o endereço atualizado;
  • Não frequentar bares, boates, prostíbulos e locais semelhantes;
  • Comparecer ao fórum em até 5 dias úteis, com documentos.


Por fim, a autoridade alertou que o descumprimento de qualquer uma dessas medidas poderá resultar na decretação da prisão preventiva deles. 

O caso

Casal preso por venda ilegal de medicamentos emagrecedores postava produtos nas redes sociais
Casal preso por venda ilegal de medicamentos emagrecedores postava produtos nas redes sociais Montagem A Gazeta | Redes sociais

Raine e Jacson foram presos durante uma operação da Polícia Civil realizada na terça-feira (12), em Cachoeiro de Itapemirim. As investigações apontaram que o casal divulgava os produtos pelas redes sociais, incluindo os emagrecedores Tirzepatida, Retatrutide, Alluvi e Lipostabil Endovena, além de ampolas de testosterona e solução bacteriostática, usada para dissolver medicamentos injetáveis.


O caso foi descoberto após um alerta da Vigilância Sanitária do município, que recebeu denúncias pela ouvidoria da prefeitura. De acordo com o delegado Felipe Vivas, a venda desses remédios fora de farmácias regulamentadas pela Anvisa pode configurar crimes contra a saúde pública. 

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