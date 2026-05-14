Justiça solta casal que vendia emagrecedores pela internet em Cachoeiro

Durante a sessão, o Ministério Público do Estado afirmou que a prisão aconteceu de forma correta e pediu que fosse validada pela Justiça, mas defendeu que os dois aguardassem o andamento do processo em liberdade, seguindo algumas regras. Os advogados de defesa também pediram a soltura da dupla, alegando que eles têm endereço fixo e trabalho.





Após analisar o caso, o juiz José Pedro de Souza Netto entendeu que não houve irregularidades na prisão e decidiu soltar o casal sem pagamento de fiança. No entanto, ele determinou o cumprimento das seguintes condições:





Não sair da cidade onde mora sem autorização da Justiça;

Comparecer a todos os atos do processo e manter o endereço atualizado;

Não frequentar bares, boates, prostíbulos e locais semelhantes;

Comparecer ao fórum em até 5 dias úteis, com documentos.





Por fim, a autoridade alertou que o descumprimento de qualquer uma dessas medidas poderá resultar na decretação da prisão preventiva deles.