Prefeito de Ecoporanga,  Elias Dal’Col, testa positivo para a Covid-19

O prefeito de Ecoporanga, Elias Dal’Col (PSD), testou positivo para o coronavírus. De acordo com a prefeitura, o político de 69 anos está em isolamento domiciliar na cidade do Noroeste do Espírito Santo.
Ainda segundo o Executivo, o prefeito apresenta sintomas leves e segue trabalhando remotamente, conforme orientação médica.
A confirmação do diagnóstico foi feita pelo próprio político no início da tarde desta segunda-feira (22). “Estou bem, cumprindo as recomendações médicas de isolamento, trabalharei na minha residência”, afirmou o prefeito.
CORONAVÍRUS EM ECOPORANGA
Segundo dados do Painel Covid, mantido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e atualizado nesta segunda-feira (22), Ecoporanga contabiliza 2.163 casos do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Do total, 2.066 pessoas foram consideradas curadas e outras 37 morreram em decorrência da doença. No município, a taxa de letalidade é de 1,7%, abaixo da média no Estado, que está em 1,9%.