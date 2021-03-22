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Coronavírus no ES

Prefeito de Ecoporanga,  Elias Dal’Col, testa positivo para a Covid-19

Aos 69 anos, o político teve o diagnóstico confirmado nesta segunda-feira (22). De acordo com a prefeitura, Dal’Col apresenta sintomas leves e está em isolamento domiciliar

Publicado em 22 de Março de 2021 às 17:35

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

22 mar 2021 às 17:35
Elias Dal’Col (PSD), 69 anos, prefeito de Ecoporanga
Elias Dal’Col (PSD)  Crédito: Prefeitura de Ecoporanga | Divulgação
O prefeito de Ecoporanga, Elias Dal’Col (PSD), testou positivo para o coronavírus. De acordo com a prefeitura, o político de 69 anos está em isolamento domiciliar na cidade do Noroeste do Espírito Santo.
Ainda segundo o Executivo, o prefeito apresenta sintomas leves e segue trabalhando remotamente, conforme orientação médica. 

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A confirmação do diagnóstico foi feita pelo próprio político no início da tarde desta segunda-feira (22). “Estou bem, cumprindo as recomendações médicas de isolamento, trabalharei na minha residência”, afirmou o prefeito.

CORONAVÍRUS EM ECOPORANGA

Segundo dados do Painel Covid, mantido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e atualizado nesta segunda-feira (22), Ecoporanga contabiliza 2.163 casos do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Do total, 2.066 pessoas foram consideradas curadas e outras 37 morreram em decorrência da doença. No município, a taxa de letalidade é de 1,7%, abaixo da média no Estado, que está em 1,9%.

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