Com Covid-19, subsecretário Luiz Carlos Reblin é isolado em casa

Para informar sobre a contaminação, Reblin gravou um vídeo e disse que foram adotados todos protocolos de isolamento e que conta com profissional especializado para dar as orientações necessárias para o casal. "Temos, os dois, poucos sintomas, esperando evoluir de maneira a melhorar a cada instante e retornar imediatamente, assim que for possível, para o trabalho presencial", disse na gravação.

Reblin está afastado de agendas presenciais desde a semana passada, quando foi submetido a teste para Covid-19 após um familiar ter apresentado resultado positivo para a doença. No primeiro exame, realizado na quinta-feira (18), o subsecretário recebeu o resultado negativo. Na última sexta-feira (19), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, informou que o subsecretário permaneceria sem contato presencial com a equipe para ser submetido a novo teste. Neste domingo (21), Reblin gravou o vídeo em que detalha a sua condição de saúde aos colegas, colaboradores e à sociedade em geral, confirmando a contaminação por meio de novo exame.