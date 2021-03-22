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Pandemia

Com Covid-19, subsecretário Luiz Carlos Reblin é isolado em casa

A esposa do subsecretário também foi diagnosticada com a doença. Reblin atua na linha de frente da gestão da pandemia na cúpula da Secretaria Estadual de Saúde desde o início do trabalho de enfrentamento ao coronavírus

Publicado em 21 de Março de 2021 às 22:57

Geraldo Nascimento

Geraldo Nascimento

Publicado em 

21 mar 2021 às 22:57
Com Covid-19, subsecretário Luiz Carlos Reblin é isolado em casa
O subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, Luiz Carlos Reblin, está isolado em casa, após ter o diagnóstico da Covid-19 confirmado. Reblin participa da gestão da pandemia no Espírito Santo desde o princípio, atuando na cúpula da Sesa. A esposa do subsecretário também foi contaminada e segue, da mesma forma, em isolamento domiciliar. Os dois apresentam sintomas leves, segundo o próprio subsecretário.
Para informar sobre a contaminação, Reblin gravou um vídeo e disse que foram adotados todos protocolos de isolamento e que conta com profissional especializado para dar as orientações necessárias para o casal. "Temos, os dois, poucos sintomas, esperando evoluir de maneira a melhorar a cada instante e retornar imediatamente, assim que for possível, para o trabalho presencial", disse na gravação.
Subsecretário de Vigilância em Saúde do ES, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à TV Gazeta
Subsecretário de Vigilância em Saúde do ES, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta

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AFASTAMENTO

Reblin está afastado de agendas presenciais desde a semana passada, quando foi submetido a teste para Covid-19 após um familiar ter apresentado resultado positivo para a doença. No primeiro exame, realizado na quinta-feira (18), o subsecretário recebeu o resultado negativo. Na última sexta-feira (19), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, informou que o subsecretário permaneceria sem contato presencial com a equipe para ser submetido a novo teste. Neste domingo (21), Reblin gravou o vídeo em que detalha a sua condição de saúde aos colegas, colaboradores e à sociedade em geral, confirmando a contaminação por meio de novo exame.

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