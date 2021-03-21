Governo aciona diplomatas "com máxima urgência" para tentar comprar kit intubação

Médico com máscara de ventilação mecânica para intubar pacientes Crédito: Sergey Mironov/Shutterstock

Diplomatas brasileiros em embaixadas e consulados no exterior receberam mensagem do Itamaraty pedindo para que tentem obter fornecimento, "com máxima urgência", de uma série de medicamentos do chamado "kit intubação".

Hospitais e associações médicas alertaram o governo para a queda no estoque de analgésicos, sedativos e bloqueadores musculares usados para a intubação de pacientes em UTIs, que pode durar apenas mais 15 dias no Brasil

Esses medicamentos são essenciais para inserir o tubo e manter a ventilação mecânica dos pacientes graves – sem isso, morrem sufocados.

Na mensagem enviada aos postos no exterior, o Itamaraty afirma que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) enviou consulta a seus contrapartes em alguns países, mas não obteve resposta. O órgão pede para que os diplomatas pesquisem "a possibilidade de fornecimento dos insumos".

Entre os remédios citados, estão o besilato de atracúrio, midazolam, propofol e fentanila. Muitos deles têm venda estritamente controlada, o que complica a importação.

Com a alta na demanda, o preço dos medicamentos usados para intubação explodiu.