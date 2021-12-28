Covid-19: variante Ômicron será predominante no ES nas próximas semanas

"Ainda não temos a confirmação da situação da variante Darwin em solo capixaba, mas está confirmada a presença da H3N2. Precisamos ter uma comunicação clara com a população. Vivemos uma epidemia de Influenza que, neste momento, já tirou a vida de cinco capixabas"

Fernandes destaca que o cenário da variante Ômicron está consolidado no Brasil, e lamenta que o país não adotou medidas capazes de impedir a reprodução da nova cepa em solo brasileiro. "Reconhecemos que ela tem predominância na transmissão comunitária em países com características imunológicas parecidas com o Brasil e o Espírito Santo em relação à variante Delta", disse.

O secretário pontuou que, países que tiveram a Delta como predominante, vivem, agora, a transição para a Ômicron. "Temos, neste momento, 1/3 da população que não foi vacinada ou que tomou só a primeira dose. Isso representa 1,3 milhão de capixabas aproximadamente. Eles (não vacinados completamente) possuem uma suscetibilidade importante no risco de infecção dessa variante", completou.