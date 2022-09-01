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Leonel Ximenes

Constrangimento na Serra: vice-prefeito critica prefeitura e Sueli Vidigal

"Estão usando a máquina de forma pesada e inescrupulosa", afirma Thiago Carreiro, candidato a deputado federal, mesmo cargo disputado pela primeira-dama; candidata diz que vai à Justiça contra o vice

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 18:49

Públicado em 

01 set 2022 às 18:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Thiago Carreiro e Sueli Vidigal: rivais na Serra na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados
Thiago Carreiro e Sueli Vidigal: rivais na Serra na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados Crédito: Redes sociais
Um vice-prefeito criticando publicamente a prefeitura e a mulher do prefeito? Não estranhe, estamos falando da Serra, município onde os embates eleitorais extrapolam os limites da política para, em alguns momentos, envolver relações pessoais. Aconteceu mais uma vez.
E desta vez com o vice-prefeito Thiago Carreiro (União Brasil) e candidato a deputado federal, Thiago Carreiro, que foi às redes sociais denunciar uma suposta manobra da prefeitura contra um apoiador dele.
No vídeo no Instagram, sob o título “denúncia”, em letras garrafais, Carreiro afirma: “Nesta campanha a gente está enfrentando um dos piores inimigos do país, do Estado e da Serra que é a velha política, as velhas práticas”. A seguir, o vice-prefeito explicou o que queria dizer.
“Ontem eu caminhei em Vila Nova de Colares e vi uma cena extremamente triste. Um dos nossos apoiadores tinha um carrinho de salgadinho com um adesivo nosso, e a máquina pública foi lá e disse que se ele não arrancasse o adesivo, ele seria expulso da feira, seria expulso do local que estava trabalhando. E pra piorar expulsaram o rapaz mesmo, expulsaram um jovem trabalhador porque ele estava simplesmente apoiando a renovação desta cidade”, esbravejou.

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Em conversa com a coluna, o vice-prefeito de Sérgio Vidigal (PDT) não escondeu que a quem estava endereçada sua crítica nas redes sociais. “Quem ameaçou foi [um] cargo comissionado da Secretaria de Assistência Social da Serra. E depois esse cargo comissionado designou [um] fiscal para remover o rapaz”, afirmou Thiago Carreiro. “Cargo comissionado que está envolvido na campanha da Sueli Vidigal”, complementa.
Sueli Vidigal (PDT), além de ser a primeira-dama do município, também disputa uma cadeira na Câmara dos Deputados, o que tem aumentado o clima de rivalidade política na Serra.
Sem meias palavras, o vice-prefeito não fica apenas na crítica à primeira-dama do município e denuncia um suposto uso da máquina da prefeitura para beneficiar a candidatura de Sueli, que já foi deputada federal.

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“Estão usando a máquina de forma pesada e inescrupulosa. Servidor público existe para servir bem a população e não para servir a políticos em campanha eleitoral. Aqui estão obrigando servidores a fazer campanha para a mulher do prefeito e perseguindo pessoas e lideranças que querem um projeto de renovação para a cidade”, diz.
Indagado se pretende denunciar à Justiça Eleitoral o suposto uso da máquina administrativa da Prefeitura da Serra, Thiago Carreiro não descartou essa possibilidade. “Estou focado em apresentar as minhas propostas, mas se continuarem a desrespeitar o eleitor e as regras, com certeza acionaremos a justiça eleitoral”, ameaçou.

VICE JÁ CRITICOU PUBLICAMENTE A PREFEITURA

Não é a primeira vez que o vice-prefeito da Serra vai às redes sociais para criticar a prefeitura. Em março deste ano, como mostrou a coluna, Carreiro reclamou de uma obra que estava reivindicando para uma comunidade e que a prefeitura não tinha feito. “Vamos acordar!”, escreveu na ocasião o vice, que mais uma vez acordou e despertou as paixões políticas exacerbadas no maior município do Estado.

O QUE DIZ A PREFEITURA DA SERRA

À coluna, a prefeitura diz que está aberta a apurar denúncias de eventuais irregularidades: "A Prefeitura da Serra apura todas as denúncias que chegam por meio de ouvidoria. Desta forma, a pessoa que se sentiu lesada pode realizar denúncia pelo canal oficial para que a administração possa apurar e tomar as medidas cabíveis".

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SUELI VIDIGAL PROMETE INTERPELAR VICE-PREFEITO NA JUSTIÇA

Em nota à coluna, a candidata e primeira-dama Sueli Vidigal afirma que "não pactua com nenhum tipo de interferência na gestão" e promete acionar a Carreiro no Justiça. "A assessoria jurídica vai interpelar ao candidato judicialmente para que ele apresente as provas da denúncia. Porque esse tipo de denúncia sem provas é uma prática da velha política", diz a nota.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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