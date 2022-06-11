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Leonel Ximenes

Serra vai multar em R$ 2 mil quem chicotear animal

Lei passa a considerar prática maus-tratos e prevê multa em dobro em caso de reincidência

Publicado em 11 de Junho de 2022 às 02:11

Públicado em 

11 jun 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cavalos são protegidos por lei na Serra
Cavalos são protegidos por lei na Serra Crédito: Divulgação
município da Serra vai multar quem chicotear animal em veículos de tração que são movidos pelos bichos, de acordo com a Lei 5.481/2022, sancionada pelo prefeito Sérgio Vidigal e publicada nesta sexta-feira (10) no Diário Oficial do município. O valor da punição é de R$ 2 mil.
De acordo com a norma, “o uso de chicotes e outros instrumentos para açoitar animais em veículos de tração animal é considerado ato de maus-tratos a animais”.

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Quando houver descumprimento da lei, serão aplicadas ao infrator as sanções administrativas, como recolhimento imediato do animal para abrigo credenciado, bem como multa de R$ 2 mil ao infrator por animal. Caso haja reincidência no cometimento da infração, a penalidade de multa será aplicada em dobro.
Segundo a lei, a pena de multa estabelecida será arbitrada pelo agente fiscalizador, com base nos critérios definidos pela Lei que será regulamentada em até 120 dias, contados da data de sua publicação.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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