Vereadora no ES quer proibir cavalos sem fraldas

O novo visual dos cavalos em Fundão? Crédito: Amarildo

As fezes produzidas pelos cavalos que circulam por Fundão , região metropolitana da Grande Vitória , estão incomodando a vereadora Sônia Lusia (assim mesmo) Steins. Para que a cidade fique menos emporcalhada, a parlamentar do Patriota apresentou um projeto de lei que obriga o uso de bolsa coletora de fezes para cavalos que circulam em locais públicos no município, principalmente durante as cavalgadas.

“Diante de uma série de reclamações dos moradores, que não agüentam mais lidarem com as fezes espalhadas pelas ruas do município, é que apresento este projeto, de modo que os proprietários se responsabilizarão pela coleta das fezes de seus animais, ao trafegarem pelas vias da cidade”, justifica a vereadora.

Para que não pairem dúvidas sobre o que Sônia Lusia está propondo, ela detalha no projeto como deve ser essa fralda equina: "Considera-se bolsa coletora todo e qualquer recipiente capaz de armazenar os excrementos, com higiene e segurança, até seu destino final”.

Sônia Lusia diz que os moradores de Fundão estão reclamando da sujeira deixada pelos cavalos nas ruas Crédito: Reprodução do Facebook

O projeto da vereadora patriota também prevê multa para quem for flagrado andando a cavalo sem que o bicho esteja higienicamente protegido: 100 VRTEs (Valor de Referência do Tesouro Estadual); o equivalente, hoje, a R$ R$ 364,59.

Sônia Luisa diz que o município de Fundão é conhecido por suas tradicionais cavalgadas, inclusive nas principais vias da cidade, mas lamenta que os equinos acabam deixando um rastro desagradável pelas ruas, com riscos à saúde humana. “A existência de fezes de cavalos nas ruas, além da sujeira e do mau cheiro, possibilita a criação de focos de transmissão de doenças”, argumenta.