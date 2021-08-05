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Leonel Ximenes

Vereadora no ES quer proibir cavalos sem fraldas

Parlamentar capixaba argumenta que os equinos estão sujando muito as ruas da sua cidade

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 02:05

Públicado em 

05 ago 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O novo visual dos cavalos em Fundão?
O novo visual dos cavalos em Fundão? Crédito: Amarildo
As fezes produzidas pelos cavalos que circulam por Fundão, região metropolitana da Grande Vitória, estão incomodando a vereadora Sônia Lusia (assim mesmo) Steins. Para que a cidade fique menos emporcalhada, a parlamentar do Patriota apresentou um projeto de lei que obriga o uso de bolsa coletora de fezes para cavalos que circulam em locais públicos no município, principalmente durante as cavalgadas.
“Diante de uma série de reclamações dos moradores, que não agüentam mais lidarem com as fezes espalhadas pelas ruas do município, é que apresento este projeto, de modo que os proprietários se responsabilizarão pela coleta das fezes de seus animais, ao trafegarem pelas vias da cidade”, justifica a vereadora.
Para que não pairem dúvidas sobre o que Sônia Lusia está propondo, ela detalha no projeto como deve ser essa fralda equina: "Considera-se bolsa coletora todo e qualquer recipiente capaz de armazenar os excrementos, com higiene e segurança, até seu destino final”.
Sônia Lusia diz que os moradores de Fundão estão reclamando da sujeira deixada pelos cavalos nas ruas
Sônia Lusia diz que os moradores de Fundão estão reclamando da sujeira deixada pelos cavalos nas ruas Crédito: Reprodução do Facebook
O projeto da vereadora patriota também prevê multa para quem for flagrado andando a cavalo sem que o bicho esteja higienicamente protegido: 100 VRTEs (Valor de Referência do Tesouro Estadual); o equivalente, hoje, a R$ R$ 364,59.

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Sônia Luisa diz que o município de Fundão é conhecido por suas tradicionais cavalgadas, inclusive nas principais vias da cidade, mas lamenta que os equinos acabam deixando um rastro desagradável pelas ruas, com riscos à saúde humana. “A existência de fezes de cavalos nas ruas, além da sujeira e do mau cheiro, possibilita a criação de focos de transmissão de doenças”, argumenta.
O projeto das fraldas de cavalos foi apresentado no final de julho e está na fase de admissibilidade. Caso seja recebido, será encaminhado para as comissões permanentes da Câmara de Fundão avaliarem sua legalidade, e só após poderá ir ao plenário para votação, em data ainda a ser definida.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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