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'Sangue Impuro'

Operação apura fraude de R$ 160 milhões na importação de cavalos

MPF de Campinas cumpriu dois mandados de prisão temporária;uma das pessoas investigadas é competidora de provas de hipismo

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 19:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 19:43
Cavalo Crédito: Divulgação
O Ministério Público Federal (MPF) em Campinas deflagrou nesta quarta-feira (4) a operação Sangue Impuro para desarticular um esquema de importação de cavalos de competição com preços subfaturados. Alguns animais valem mais de R$ 1 milhão. A Receita Federal estima prejuízos que podem chegar a R$ 160 milhões, entre 2011 e 2015.
Os investigadores descobriram que muitos cavalos que foram importados disputaram competições internacionais, saltavam obstáculos de mais de 1,40 m e tinham preço superior a 100 mil euros cada, mas eram declarados à Receita Federal brasileira por valores bem menores, geralmente entre 1,5 a 8 mil euros cada.
Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e outros dois de prisão temporária expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas contra integrantes da quadrilha. Segundo o MPF, uma das pessoas investigadas é fortemente ligada ao hipismo, sendo conhecida competidora de provas nacionais e internacionais.
De acordo com o procurador da República Fausto Kozo Matsumoto Kosaka, o esquema era orquestrado por doleiros, que eram responsáveis pelas transações de pagamento diretamente aos exportadores em outros países, sem que os valores e a negociação fossem declarados à Receita Federal e ao Banco Central.
Há suspeita de que as importações foram pagas ao exportador diretamente no exterior, com o uso de recursos não declarados às autoridades brasileiras, o que pode configurar crimes de evasão de divisas e de lavagem de dinheiro.

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