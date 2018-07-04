Operação apura fraude de R$ 160 milhões na importação de cavalos

Cavalo Crédito: Divulgação

O Ministério Público Federal (MPF) em Campinas deflagrou nesta quarta-feira (4) a operação Sangue Impuro para desarticular um esquema de importação de cavalos de competição com preços subfaturados. Alguns animais valem mais de R$ 1 milhão. A Receita Federal estima prejuízos que podem chegar a R$ 160 milhões, entre 2011 e 2015.

Os investigadores descobriram que muitos cavalos que foram importados disputaram competições internacionais, saltavam obstáculos de mais de 1,40 m e tinham preço superior a 100 mil euros cada, mas eram declarados à Receita Federal brasileira por valores bem menores, geralmente entre 1,5 a 8 mil euros cada.

Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e outros dois de prisão temporária expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas contra integrantes da quadrilha. Segundo o MPF, uma das pessoas investigadas é fortemente ligada ao hipismo, sendo conhecida competidora de provas nacionais e internacionais.

De acordo com o procurador da República Fausto Kozo Matsumoto Kosaka, o esquema era orquestrado por doleiros, que eram responsáveis pelas transações de pagamento diretamente aos exportadores em outros países, sem que os valores e a negociação fossem declarados à Receita Federal e ao Banco Central.