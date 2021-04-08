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Em Retiro do Congo

PM encontra abatedouro clandestino de cavalos em chácara em Vila Velha

De acordo com informações da Polícia Militar, que esteve no local, um dos suspeitos de manter o local de abate foi detido e levado para a 2ª Delegacia Regional. Ele assinou um Termo Circunstanciado e responderá em liberdade

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 16:03

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

08 abr 2021 às 16:03
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma equipe de policiais militares encontrou um abatedouro clandestino de cavalos na madrugada desta quinta-feira (8) em uma chácara em Vila Velha. De acordo com informações da Polícia Militar, que esteve no local, um dos suspeitos de manter o local de abate foi detido e levado para a 2ª Delegacia Regional, no mesmo município.
O local foi encontrado após acionamento para verificar a informação de que havia uma vítima de ameaça por arma de fogo no bairro Retiro do Congo, em Vila Velha. No endereço indicado, um indivíduo relatou estar morando há um mês em uma chácara e que durante a noite sofreu ameaças por parte do proprietário da propriedade e de um amigo dele que estava no local.
A equipe da PM, então, se deslocou até a chácara para averiguar a denúncia e, ao se aproximar, avistou dois indivíduos colocando algo no porta-malas de um veículo. Ao avistar a viatura, a dupla fugiu, mas um cerco foi montado e um dos suspeitos foi detido.
Ainda segundo a PM, na chácara, os militares constataram que o local era utilizado para o abate clandestino de cavalos. No quintal foi encontrada uma espingarda calibre 22, e no porta-malas do veículo vários pedaços de carne. O detido confirmou que a carne era de cavalo, mas não quis dizer para onde levaria.
Acionada, a Polícia Civil informou que o conduzido assinou Termo Circunstanciado pelo crime de ameaça e foi liberado para responder em liberdade. O animal morto foi recolhido por uma equipe da Prefeitura de Vila Velha.
A prefeitura informou, por nota, que foi acionada pela PM para o recolhimento do animal, que já se encontrava na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

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