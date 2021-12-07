Vila Velha proíbe veículos puxados por animais

Até quando animais serão submetidos a maus-tratos? Crédito: Divulgação

Seis anos e meio depois de Vitória, chegou a vez de Vila Velha proibir a circulação de veículos de tração animal ou animais para condução de cargas nas vias públicas urbanas e nas faixas de domínio das rodovias do município. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), que enviou a mensagem ao Legislativo.

A lei, que será publicada nos próximos dias no Diário Oficial do Município, abre uma exceção e permite que veículos puxados por animais sejam utilizados na zona rural, desde que o animal não seja submetido a trabalho exaustivo ou com carga excessiva e se obedeça o critério mínimo adequado à criação de animais.

Essas normas para criação de animais de carga, na área rural do município, serão definidas posteriormente pela prefeitura e levarão em conta indicadores de maus-tratos nutricionais, ambientais, de saúde física e comportamentais.

Também continuarão permitidas as atividades com animais em estabelecimentos públicos ou privados, conforme prevê a legislação, tais como em haras, salto com cavalos (hipismo), equoterapia, cavalgadas, bem como o uso de animais pelas forças públicas, militares ou civis, que tenham grupamentos com montaria.

A nova lei proíbe também que catadores de materiais recicláveis utilizem animais de carga na atividade. Os tutores dos animais submetidos a maus-tratos deverão sofrer as punições previstas em lei, inclusive serem conduzidos à autoridade policial.

A Secretaria Municipal de Assistência Social fará o cadastramento das pessoas que comprovadamente utilizam-se da tração animal para o sustento de sua família, de forma legal.

E a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por sua vez, ficará responsável pelo direcionamento dessas pessoas, cadastradas no Sine, a oficinas de capacitação e empreendedorismo. Essa Secretaria fará também uma análise quanto à viabilidade de concessão de microcrédito para aquisição de veículo que utilize propulsão humana (como as bicicletas) ou a motor.