Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Vila Velha proíbe veículos puxados por animais

Restrição vale para a área urbana e nas rodovias municipais

Públicado em 

07 dez 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Até quando animais serão submetidos a maus-tratos? Passou da hora de respeitá-los
Até quando animais serão submetidos a maus-tratos?  Crédito: Divulgação
Seis anos e meio depois de Vitória, chegou a vez de Vila Velha proibir a circulação de veículos de tração animal ou animais para condução de cargas nas vias públicas urbanas e nas faixas de domínio das rodovias do município. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), que enviou a mensagem ao Legislativo.
A lei, que será publicada nos próximos dias no Diário Oficial do Município, abre uma exceção e permite que veículos puxados por animais sejam utilizados na zona rural, desde que o animal não seja submetido a trabalho exaustivo ou com carga excessiva e se obedeça o critério mínimo adequado à criação de animais.
Essas normas para criação de animais de carga, na área rural do município, serão definidas posteriormente pela prefeitura e levarão em conta indicadores de maus-tratos nutricionais, ambientais, de saúde física e comportamentais.
Também continuarão permitidas as atividades com animais em estabelecimentos públicos ou privados, conforme prevê a legislação, tais como em haras, salto com cavalos (hipismo), equoterapia, cavalgadas, bem como o uso de animais pelas forças públicas, militares ou civis, que tenham grupamentos com montaria.

Veja Também

Polícia Federal faz operação contra o tráfico de animais no ES

Deputados aprovam proibição de piercing e tatuagem em animais no ES

A nova lei proíbe também que catadores de materiais recicláveis utilizem animais de carga na atividade. Os tutores dos animais submetidos a maus-tratos deverão sofrer as punições previstas em lei, inclusive serem conduzidos à autoridade policial.
A Secretaria Municipal de Assistência Social fará o cadastramento das pessoas que comprovadamente utilizam-se da tração animal para o sustento de sua família, de forma legal.

Veja Também

Operação contra furtos de animais prende seis comerciantes em Linhares

Linhares: 80 animais silvestres em cativeiro já foram resgatados em 2021

Disque-Denúncia ajuda a recuperar oito animais por dia no ES

E a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por sua vez, ficará responsável pelo direcionamento dessas pessoas, cadastradas no Sine, a oficinas de capacitação e empreendedorismo. Essa Secretaria fará também uma análise quanto à viabilidade de concessão de microcrédito para aquisição de veículo que utilize propulsão humana (como as bicicletas) ou a motor.
Em junho de 2019, como mostrou a coluna, os vereadores da Serra rejeitaram um projeto do então prefeito Audifax Barcelos (Rede) que proibia o uso de veículos de tração animal no município. Agora, quem sabe, com o exemplo de Vitória e de Vila Velha, os atuais parlamentares serranos não se sensibilizem e aprovem uma lei vedando os animais na atividade de transporte de carga e veículos na cidade?

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Vice-prefeito sugere carroças em Domingos Martins e provoca polêmica

Para não violar lei dos animais no ES, leitoa será assada para sorteio

Médico troca consulta por ração para ajudar animais abandonados no ES

Reservas preservam Mata Atlântica e são refúgio para animais em recuperação

Animais marinhos capturados no ES eram vendidos ilegalmente no RJ

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vila Velha Vila Velha Arnaldinho Borgo Mundo Animal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados