Disque-Denúncia ajuda a recuperar oito animais por dia no ES

O Disque-Denúncia 181 no Espírito Santo
já ajudou a resgatar 1.051 animais no primeiro quadrimestre deste ano contra 189 do mesmo período de tempo - um aumento de 459,79% ante 2020. Se for analisado esse número em relação aos dias, há uma média de 8,7 bichos recuperados a cada 24 horas.
Denúncias são fundamentais para evitar o tráfico de animais silvestres ou vendas irregulares, sem qualquer tipo de regulamentação dos órgãos responsáveis. Em janeiro, após uma informação encaminhada às autoridades, o destacamento da Polícia Militar Ambiental da Serra
foi a uma propriedade no bairro Nova Carapina II para apreender 45 pássaros da fauna silvestre brasileira que eram mantidos em cativeiro sem a devida licença ou autorização. Dentre eles, coleiros e azulões.
Já em fevereiro, outra denúncia levou a Polícia Militar Ambiental a uma propriedade de Cariacica
, para averiguar uma suposta manutenção de animais silvestres em cárcere. E lá foram encontradas 32 aves de diferentes espécies.
O tipo mais comum de crime contra a fauna é o previsto no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais (9.605/98), que é “matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente”. A punição prevista é de detenção de seis meses a um ano e multa.
O Disque-Denúncia 181 pode receber informações de delitos contra o meio ambiente tanto pelo telefone 181 quanto pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br, na seção “Crimes Ambientais”. Com o sigilo garantido, o usuário pode, inclusive, anexar fotos e vídeos das informações feitas.