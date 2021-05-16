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Leonel Ximenes

Disque-Denúncia ajuda a recuperar oito animais por dia no ES

Houve aumento de 459% no número de resgates no primeiro semestre deste ano ante o mesmo período do ano passado

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 02:05

Públicado em 

16 mai 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Polícia Ambiental apreende gaiolas e pássaros em uma propriedade rural em Barra de São Francisco
Polícia Ambiental apreende gaiolas e pássaros em Barra de São Francisco Crédito: Sesp
O Disque-Denúncia 181 no Espírito Santo já ajudou a resgatar 1.051 animais no primeiro quadrimestre deste ano contra 189 do mesmo período de tempo - um aumento de 459,79% ante 2020. Se for analisado esse número em relação aos dias, há uma média de 8,7 bichos recuperados a cada 24 horas.
Denúncias são fundamentais para evitar o tráfico de animais silvestres ou vendas irregulares, sem qualquer tipo de regulamentação dos órgãos responsáveis. Em janeiro, após uma informação encaminhada às autoridades, o destacamento da Polícia Militar Ambiental da Serra foi a uma propriedade no bairro Nova Carapina II para apreender 45 pássaros da fauna silvestre brasileira que eram mantidos em cativeiro sem a devida licença ou autorização. Dentre eles, coleiros e azulões.
Já em fevereiro, outra denúncia levou a Polícia Militar Ambiental a uma propriedade de Cariacica, para averiguar uma suposta manutenção de animais silvestres em cárcere. E lá foram encontradas 32 aves de diferentes espécies.

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O tipo mais comum de crime contra a fauna é o previsto no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais (9.605/98), que é “matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente”. A punição prevista é de detenção de seis meses a um ano e multa.
O Disque-Denúncia 181 pode receber informações de delitos contra o meio ambiente tanto pelo telefone 181 quanto pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br, na seção “Crimes Ambientais”. Com o sigilo garantido, o usuário pode, inclusive, anexar fotos e vídeos das informações feitas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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