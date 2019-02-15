Vice-prefeito sugere carroças em Domingos Martins e provoca polêmica

As baias de estacionamento estão sendo construídas na entrada da cidade, bem distante do Centro de Campinho Crédito: PMDM/Divulgação

Foi uma simples menção, mas o suficiente para provocar uma grande polêmica em Domingos Martins. O vice-prefeito Romeu Stein disse em entrevista ao portal Montanhas Capixabas que a cidade poderia adotar charretes com tração animal para levar turistas e visitantes da altura do pórtico, onde estão sendo construídas 70 baias de estacionamento, até o centro de Campinho.

A enquete

A ideia não pegou bem em parte da população. Até uma enquete na página do grupo de proteção animal “Amar Animais de Rua” foi realizada. E a maioria das reações – algumas agressivas – foi de desaprovação da alternativa de transporte.

O resultado

À pergunta “Você concorda com o uso de animais para puxar charretes?”, 94% dos que se submeteram à enquete, até ontem à noite, responderam que “não”; e 6%, sim.

Vice S/A

A equipe da vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB) tem 30 pessoas. É isso mesmo: a vice tem 30.

Não precisa do PT

A verdadeira oposição a Bolsonaro é formada por Eduardo, Carlos e Flávio.

De olho

O Crea-ES vai reforçar a fiscalização nos hospitais. Técnicos do Conselho que atuam no setor serão treinados hoje para garantir o bom funcionamento dos aparelhos hospitalares.

Caindo

Já tem posto em Vila Velha vendendo gasolina a R$ 4,13 o litro.

Bravo, Bibi!

Na quarta-feira, no segundo dia da abertura da temporada da Oses, o maestro Helder Trefzger dedicou o concerto à Bibi Ferreira. “Bibi foi uma artista que, além de tudo, criou muito mercado de trabalho para os músicos com os seus projetos”, reconhece.

Vitória apertada

Fernando Ronchi, o candidato da situação, venceu a eleição para a presidência da Unimed Vitória. Ele derrotou Remegildo Gava Milanez por apenas 15 votos: 1.024 a 1.009. O mandato, que já começou, é de quatro anos.

A nova marqueteira

A estratégia de comunicação da chapa vitoriosa foi comandada pela jornalista Andréia Lopes, que foi secretária estadual de Comunicação no governo PH.

Caiu, subiu

Passada a campanha eleitoral, Vasco Alves está de volta. O ex-prefeito foi nomeado por Max Filho para uma assessoria na Prefeitura de Vila Velha. Salário de R$ 7.869,03.

Enquanto isso...

É greve de salva-vida, greve da Guarda Municipal...

Na TV

O ex-governador Paulo Hartung gravou ontem entrevista para o jornalista Roberto D’Avila (Globonews). O programa vai ao ar hoje, às 21h30, com reprises no fim de semana.

Reforço no subsolo

Por orientação técnica, uma pequena parte da garagem subterrânea do Fórum de Vila Velha está escorada por estacas. É que apareceu uma trinca em um dos pilares da estrutura. O TJ abriu licitação para contratar serviço de reforço na área afetada.

Tô nem aí

Mercado não tem sentimento. Ontem, logo após o governo divulgar a proposta de aumento da idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres, o Ibovespa inverteu tendência de queda e fechou em forte alta.

Tô nem aí 2

Vejam o caso da Vale: após despencar a níveis históricos após a tragédia de Brumadinho, as ações da mineradora começam a se recuperar com a alta do minério nos últimos dias no mercado chinês.

Prestígio

A professora e cientista Cristina Engel de Alvarez chegou abafando. Sua posse na Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, ontem, foi prestigiada até pela primeira-dama, Virgínia Casagrande.

Homenagem a Camata

A homenagem ao falecido senador Gérson Camata, durante a solenidade pelo Dia do Imigrante Italiano, não foi realizada ontem, conforme a coluna divulgou. Será no próximo dia 21, às 19h, no Palácio Anchieta.

Alô, matemáticos!