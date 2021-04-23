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Leonel Ximenes

Para não violar lei dos animais no ES, leitoa será assada para sorteio

Animal será do ganhador do sorteio que estimula as pessoas a usarem máscara contra a Covid-19 na cidade

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 10:30

Públicado em 

23 abr 2021 às 10:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Leitoa é oferecida como prêmio no ES
A Malhadinha com máscara que será sorteada em Barra de São Francisco Crédito: Divulgação
Hoje é o último dia de vida da leitoa “Malhadinha”. O animal, anunciado como prêmio especial da promoção feita pela Prefeitura de Barra de São Francisco para estimular a população a utilizar máscaras de proteção contra a Covid-19, será entregue assado ao ganhador do sorteio, e não vivo, como estava previsto.
O esclarecimento foi feito pelo prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD), autor da ideia da promoção, para respeitar a legislação vigente que proíbe a entrega de animais vivos como forma de brinde ou prêmio de sorteios, conforme prevê o artigo 2º, inciso IX, do Código de Estadual Proteção aos Animais do Espírito Santo, lei 8.060, modificada pela lei 10.842.
Além da leitoa, que é o brinde “surpresa” revelado ontem (22) pela coluna, serão sorteadas 100 cestas básicas entre as pessoas que circulavam de máscara pela cidade e ganharam cupons da promoção. O sorteio será nesta sexta-feira (23), às 15h.
Para enfatizar a importância do uso do equipamento, até a leitoa foi colocada com máscara sobre o focinho na foto do card distribuído por Whatsapp e pelas redes sociais.
"Comer leitoa assada é uma tradição em nossa região, mas atualmente pouca gente está podendo fazer isso. Colocamos a leitoa na promoção para chamar atenção mesmo da população para a necessidade de usar a máscara de proteção, pois esta é, comprovadamente, uma das formas mais simples e eficazes para evitar a contaminação do coronavírus", disse o prefeito.
O sorteio de brindes foi uma das formas encontradas pela gestão municipal para conter a tragédia da Covid, que já matou 169 pessoas na cidade, epicentro, junto com Piúma, da cepa inglesa no Estado.

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Além disso, foi adaptado em um prazo de apenas sete dias um prédio de 1,5 mil metros quadrados como Centro de Atendimento a Pacientes de Covid, criado um centro de apoio alimentar que já distribuiu 14 mil refeições à população em situação de vulnerabilidade e foram impostas medidas restritivas, que incluíram 15 dias de toque de recolher.
Os resultados já estão aparecendo. Nos últimos 15 dias, o número de casos ativos da doença, que chegou a 928 no dia 9 de abril, despencou em mais de 50%. "Queremos estar abaixo de 100 casos ativos nos próximos 15 dias", anunciou o secretário municipal de Saúde, o vice-prefeito Gustavo Lacerda.
Barra de São Francisco, segundo o Painel Covid-19 da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), tem 4.240 casos confirmados de coronavírus com 169 óbitos. O índice de letalidade é de 4%.

Correção

23/04/2021 - 12:54
Na primeira versão desta matéria, o título informava que se tratava de um leilão. Na realidade, a leitoa assada será sorteada em Barra de São Francisco. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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