Para não violar lei dos animais no ES, leitoa será assada para sorteio

Hoje é o último dia de vida da leitoa “Malhadinha”. O animal, anunciado como prêmio especial
da promoção feita pela Prefeitura de Barra de São Francisco para estimular a população a utilizar máscaras de proteção contra a Covid-19
, será entregue assado ao ganhador do sorteio, e não vivo, como estava previsto.
O esclarecimento foi feito pelo prefeito Enivaldo dos Anjos
(PSD), autor da ideia da promoção, para respeitar a legislação vigente que proíbe a entrega de animais vivos como forma de brinde ou prêmio de sorteios, conforme prevê o artigo 2º, inciso IX, do Código de Estadual Proteção aos Animais do Espírito Santo, lei 8.060, modificada pela lei 10.842.
Além da leitoa, que é o brinde “surpresa” revelado ontem (22) pela coluna, serão sorteadas 100 cestas básicas entre as pessoas que circulavam de máscara pela cidade e ganharam cupons da promoção. O sorteio será nesta sexta-feira (23), às 15h.
Para enfatizar a importância do uso do equipamento, até a leitoa foi colocada com máscara sobre o focinho na foto do card distribuído por Whatsapp e pelas redes sociais
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"Comer leitoa assada é uma tradição em nossa região, mas atualmente pouca gente está podendo fazer isso. Colocamos a leitoa na promoção para chamar atenção mesmo da população para a necessidade de usar a máscara de proteção, pois esta é, comprovadamente, uma das formas mais simples e eficazes para evitar a contaminação do coronavírus", disse o prefeito.
Além disso, foi adaptado em um prazo de apenas sete dias um prédio de 1,5 mil metros quadrados como Centro de Atendimento a Pacientes de Covid, criado um centro de apoio alimentar que já distribuiu 14 mil refeições à população em situação de vulnerabilidade e foram impostas medidas restritivas, que incluíram 15 dias de toque de recolher.
Os resultados já estão aparecendo. Nos últimos 15 dias, o número de casos ativos da doença, que chegou a 928 no dia 9 de abril, despencou em mais de 50%. "Queremos estar abaixo de 100 casos ativos nos próximos 15 dias", anunciou o secretário municipal de Saúde, o vice-prefeito Gustavo Lacerda.