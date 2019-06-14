Vereadores da Serra rejeitam o fim das carroças

O transporte a tração animal vai continuar na Serra.Crédito: Divulgação
Os vereadores da Serra rejeitaram o projeto do prefeito Audifax Barcelos (Rede) que proibia a circulação de veículos movidos a tração animal no município. Para minimizar o impacto social com o fim da atividade, a prefeitura estava propondo uma ajuda financeira por seis meses aos 178 carroceiros cadastrados na cidade, cursos de qualificação profissional, abertura de microcrédito e compra da carroça e do animal por R$ 2,5 mil.
Crise aberta
O objetivo da prefeitura era impedir que entulhos continuassem a ser descartados irregularmente em áreas livres da Serra e poupar os animais do serviço pesado. Mas não adiantou: em conflito aberto com Audifax, 14 dos 23 vereadores rejeitaram a matéria na última segunda-feira.
Na Capital, é lei
Em tempo: em Vitória, a lei que proíbe tração animal está em vigor desde junho de 2015.
No ritmo do Brasil
A bandeira do Brasil na entrada da Ufes rasgou-se no temporal do dia 18 de maio e foi retirada para reparos apenas na sexta 7 de junho. Agora vamos torcer para que ela volte para seu lugar ainda neste semestre.
Maresia na Curva
Cena urbana ontem à tarde, na Curva da Jurema, em Vitória: um jovem casal empurrava um carrinho de bebê pelo calçadão enquanto fumava um cigarrinho de maconha.
A serviço de quem?
Máquinas usadas nas obras realizadas no Tribunal de Contas, em Vitória, trabalhavam, ontem, a todo vapor. Algumas tinham o seguinte adesivo: “a serviço da Prefeitura de Cariacica”. Como assim?
A subcontratada
É que a empresa responsável pela obra subcontratou uma segunda. E aí, como esclareceu o Tribunal, esta havia prestado serviço para Cariacica e os adesivos não tinham sido retirados. Depois de procurada por A GAZETA, o TCES solicitou a remoção.
Portugal 1 x 0 Itália
A agência consular da Itália no Espírito Santo pode ser instalada – quem diria – numa sala do Edifício Portugal.
Constatação
O governo do Estado quer diminuir os índices de feminicídio na base da canetada.
SOS professores
Está em tramitação na Câmara Municipal o projeto do vereador Amaral que cria o Disque-Denúncia contra agressões aos professores de Vitória. O parlamentar chegou a requerer regime de urgência, mas foi derrotado.
Saúde humanizada
Por ser sempre simpática e prestativa no local de trabalho, a assistente social Lúcia Possebon da Silva Damaceno, do Caps de Nova Venécia, foi homenageada com um poema pelo médico Antonio Travassos Sarinho.
Constatação
A cruz do general estava pesada demais.
Muy amigo
Enviado em dezembro de 2017, o Plano Diretor Municipal (PDM) continua se arrastando na Câmara de Cariacica. E olha que o presidente da Casa, César Lucas (PV), se declara aliado do prefeito Juninho (PPS).
A estratégia
O comando da greve geral convocada para hoje orienta que o trabalhador, para não ser punido com o corte do seu ponto, doe sangue.
A dúvida
Usar o ato (nobre) de doar sangue como estratégia para enganar seu empregador é ético?
Concorrência forte
O médico Remegildo Gava Milanez, ex-diretor e candidato derrotado a presidente da Unimed Vitória, acaba de assumir a função de relações institucionais do grupo que controla grandes planos de saúde e hospitais no Estado.
Marque a correta:
Manato, que estava na Casa Civil da Presidência, foi:
( ) Demitido sumariamente
( ) Convidado a sair
( ) Saído
( ) Retirado
( ) Onyxado.
Alô, torcedor!
Tem algum time para o qual Bolsonaro não torce?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.