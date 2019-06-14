Vereadores da Serra rejeitam o fim das carroças

O transporte a tração animal vai continuar na Serra. Crédito: Divulgação

Os vereadores da Serra rejeitaram o projeto do prefeito Audifax Barcelos (Rede) que proibia a circulação de veículos movidos a tração animal no município. Para minimizar o impacto social com o fim da atividade, a prefeitura estava propondo uma ajuda financeira por seis meses aos 178 carroceiros cadastrados na cidade, cursos de qualificação profissional, abertura de microcrédito e compra da carroça e do animal por R$ 2,5 mil.

Crise aberta

O objetivo da prefeitura era impedir que entulhos continuassem a ser descartados irregularmente em áreas livres da Serra e poupar os animais do serviço pesado. Mas não adiantou: em conflito aberto com Audifax, 14 dos 23 vereadores rejeitaram a matéria na última segunda-feira.

Na Capital, é lei

Em tempo: em Vitória, a lei que proíbe tração animal está em vigor desde junho de 2015.

No ritmo do Brasil

A bandeira do Brasil na entrada da Ufes rasgou-se no temporal do dia 18 de maio e foi retirada para reparos apenas na sexta 7 de junho. Agora vamos torcer para que ela volte para seu lugar ainda neste semestre.

Maresia na Curva

Cena urbana ontem à tarde, na Curva da Jurema, em Vitória: um jovem casal empurrava um carrinho de bebê pelo calçadão enquanto fumava um cigarrinho de maconha.

A serviço de quem?

Máquinas usadas nas obras realizadas no Tribunal de Contas, em Vitória, trabalhavam, ontem, a todo vapor. Algumas tinham o seguinte adesivo: “a serviço da Prefeitura de Cariacica”. Como assim?

A subcontratada

É que a empresa responsável pela obra subcontratou uma segunda. E aí, como esclareceu o Tribunal, esta havia prestado serviço para Cariacica e os adesivos não tinham sido retirados. Depois de procurada por A GAZETA, o TCES solicitou a remoção.

Portugal 1 x 0 Itália

A agência consular da Itália no Espírito Santo pode ser instalada – quem diria – numa sala do Edifício Portugal.

Constatação

O governo do Estado quer diminuir os índices de feminicídio na base da canetada.

SOS professores

Está em tramitação na Câmara Municipal o projeto do vereador Amaral que cria o Disque-Denúncia contra agressões aos professores de Vitória. O parlamentar chegou a requerer regime de urgência, mas foi derrotado.

Saúde humanizada

Por ser sempre simpática e prestativa no local de trabalho, a assistente social Lúcia Possebon da Silva Damaceno, do Caps de Nova Venécia, foi homenageada com um poema pelo médico Antonio Travassos Sarinho.

Constatação

A cruz do general estava pesada demais.

Muy amigo

Enviado em dezembro de 2017, o Plano Diretor Municipal (PDM) continua se arrastando na Câmara de Cariacica. E olha que o presidente da Casa, César Lucas (PV), se declara aliado do prefeito Juninho (PPS).

A estratégia

O comando da greve geral convocada para hoje orienta que o trabalhador, para não ser punido com o corte do seu ponto, doe sangue.

A dúvida

Usar o ato (nobre) de doar sangue como estratégia para enganar seu empregador é ético?

Concorrência forte

O médico Remegildo Gava Milanez, ex-diretor e candidato derrotado a presidente da Unimed Vitória, acaba de assumir a função de relações institucionais do grupo que controla grandes planos de saúde e hospitais no Estado.

Marque a correta:

Manato, que estava na Casa Civil da Presidência, foi:

( ) Demitido sumariamente

( ) Convidado a sair

( ) Saído

( ) Retirado

( ) Onyxado.

Alô, torcedor!