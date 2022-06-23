Líder político deixa de apoiar o filho para apoiar o sobrinho na eleição no ES

Mazinho (à esquerda), o preferido de Enivaldo dos Anjos, que desta vez não apoiará o próprio filho, Giulianno, na eleição para a Assembleia Crédito: Fotomontagem/Divulgação

Na política, ter nascido e crescido debaixo do mesmo teto nem sempre é garantia de herança do capital eleitoral. Pelo menos na visão do ex-deputado estadual Enivaldo dos Anjos (sem partido), atual prefeito de Barra de São Francisco, que desde o início do ano avisou aos seus aliados que seu candidato a deputado estadual em 2022 é o sobrinho Mazinho dos Anjos, o que já lhe garantiu o apoio de 10 dos 13 vereadores da Câmara Municipal.

Depois de muito disse-me-disse, porém, o único filho de Enivaldo, Giulianno Conrado dos Anjos, que já foi deputado estadual eleito em 2006 com o apoio do pai, mas que acumula uma sucessão de derrotas desde 2010, causou rebuliço nas redes sociais ao publicar que vai sair candidato a deputado estadual “como filho da terra”.

Para aumentar o clima de confronto com a liderança do pai, Giulianno ainda afirma em sua postagem que estará na campanha do pré-candidato a governador Guerino Zanon (PSD), quando se sabe que Enivaldo dos Anjos é o principal cabo eleitoral da reeleição do governador Renato Casagrande (PSB) nas regiões Norte e Noroeste do Estado.

A postagem de Giulianno dos Anjos reafirmando que é candidato de Barra de São Francisco e anunciando seu apoio a Guerino Zanon ao governo do Estado Crédito: Reprodução do Facebook

Enquanto isso, o primo de Giuliano, Mazinho dos Anjos, filho de Edmar, o irmão mais novo de Enivaldo, que entrou na política elegendo-se vereador de Vitória em 2016 muito devido ao capital político do tio, faz questão de reafirmar, por onde quer que ande, sua lealdade à liderança de Enivaldo.

Ele até divulgou um vídeo em que afirma que suas raízes estão na Região Noroeste. “Foi onde formei meu caráter, morando lá com meus pais nos primeiros anos de minha vida”, disse Mazinho em recente encontro em Vitória.