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Leonel Ximenes

Casagrande e bolsonaristas disputam apoio das Assembleias de Deus no ES

Membro da diretoria da Cadeeso, a associação dos pastores da igreja, divulgou documento que não é reconhecido oficialmente pela instituição

Públicado em 

04 mar 2022 às 12:29
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Membros da nova diretoria da Cadeeso foram recebidos em café da manhã pelo governador Casagrande
Membros da nova diretoria da Cadeeso foram recebidos em café da manhã pelo governador Casagrande Crédito: Secom/Cadeeso/redes sociais
O valioso apoio político-eleitoral do maior segmento evangélico do país está em disputa no Espírito Santo. O governador Renato Casagrande (PSB), provável candidato à reeleição, recebeu na semana passada (22/2), para um café da manhã no Palácio Anchieta, a recém-eleita diretoria da Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo (Cadeeso).
Por outro lado, o ex-deputado federal Carlos Manato (PL), pré-candidato ao Palácio Anchieta com o apoio dos aliados do presidente Bolsonaro (do mesmo partido), também se articula para obter apoio dos evangélicos, auxiliado pelo ex-senador e pastor Magno Malta, presidente estadual do Partido Liberal. "Há muitos pastores comigo de diversas denominações", afirma Manato.
Chegou-se a anunciar que uma frente cristã, formada por 100 pastores e que representaria os evangélicos no Espírito Santo, teria fechado o apoio à reeleição de Casagrande, mas desde quarta-feira (2) começou a circular um documento,  assinado pelo pastor Délio Nascimento, vice-presidente da Cadeeso, dando uma outra versão para o rega-bofe palaciano.
“A presença do ilustre presidente da Cadeeso, no café da manhã, atendendo gentilmente ao convite do exm° governador do nosso Estado, o ES, foi apenas um gesto de reciprocidade do presidente da instituição eclesiástica, a Cadeeso, ao exm° governador, que sempre prestigiou os conclaves convencionais de pastores”, diz trecho do documento.

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A seguir, o pastor deixa patente que há divergências no entendimento do que representou o café da manhã dos pastores da Cadeeso com Casagrande: “Data máxima vênia, o presidente da MD/Cadeeso não orientou a ninguém hipotecar apoio ou costurar acordos políticos com o excelentíssimo governador do nosso Estado, e nem esse tema foi matéria de pauta em reuniões da MD/Cadeeso”, diz a nota assinada pelo pastor Délio Nascimento.

O DOCUMENTO DO 2º VICE-PRESIDENTE É OFICIAL?

Diante de posições tão díspares, a coluna procurou a direção da Cadeeso no Espírito Santo. A assessoria de imprensa da instituição diz que os “comunicados [da Cadeeso] são emitidos pela secretaria- geral” e que têm a “assinatura digital do presidente da instituição”.
Indagado se o documento assinado pelo pastor Délio Nascimento reflete a posição oficial da Convenção das Assembleias de Deus, o assessor Rodrygo Lima limitou-se a dizer que os comunicados são feitos em “papel timbrado da instituição” e complementou: “Qualquer comunicado emitido fora dos padrões não é oficial”.

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Ele confirmou que Délio Nascimento é realmente o 2° vice-presidente da Cadeeso, mas não quis comentar um trecho do documento em que o pastor Délio Nascimento se declara porta-voz do presidente da Cadeeso, pastor Arnaldo Candeias. “Não tenho autorização pra falar sobre…”, respondeu exatamente desta forma, com reticências, pelo WhatsApp, o assessor de imprensa.
Rodrygo Lima também não respondeu se esse pastor está divulgando uma posição que não é a oficial da associação.

NOVA REUNIÃO COM O GOVERNADOR NO PALÁCIO ANCHIETA

O aparente racha dos pastores da Assembleia de Deus no Espírito Santo incomodou o segmento. Tanto que nesta quinta-feira (3) à tarde, o presidente da Cadeeso, Arnaldo Candeias, enviou uma comitiva para novamente se reunir com o governador Casagrande no Palácio Anchieta.
Presente ao encontro, o pastor Rafael Ferreira, presidente da Comissão para Assuntos Políticos (Comap) da Cadeeso, disse que em momento algum a instituição emitiu nota oficial sobre as eleições para governador.
Comissão para Assuntos Políticos (Comap) da Cadeeso foi ao Palácio Anchieta, foi recebida por Casagrande e afirmou que por enquanto não tem candidato a governador
Comissão para Assuntos Políticos (Comap) da Cadeeso esteve no Palácio Anchieta, foi recebida por Casagrande e afirmou que por enquanto não tem candidato a governador Crédito: Secom/Governo do ES
“Como vamos apoiar alguém neste momento se ninguém se colocou como pré-candidato? Temos uma boa relação com o governador, pois sempre que necessário somos atendidos”, disse Ferreira. O pastor Arnaldo Candeias não foi ao palácio, mas, segundo o presidente da Comap, durante o encontro falou com Casagrande pelo telefone.

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Diante desses encontros e desencontros, parece que os pastores da Assembleia de Deus não estão rezando pela mesma cartilha, pelo menos no que se refere ao candidato que vão apoiar este ano para o Palácio Anchieta.
Agora resta saber se as milhares de ovelhas da igreja vão, disciplinadamente, seguir seus líderes ou vão preferir caminhar por novas trilhas, por novos campos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Carlos Manato Jair Bolsonaro Renato Casagrande Evangélicos Igreja Evangélica Eleições 2022 Palácio Anchieta
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