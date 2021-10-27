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Leonel Ximenes

Enivaldo reage a Kassab, fecha com Casagrande e ameaça deixar o PSD

Prefeito não gostou de saber que o presidente nacional do seu partido quer lançar candidato a governador no ES

Públicado em 

27 out 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Enivaldo dos Anjos em sessão na Assembleia nesta segunda-feira (02)
Enivaldo dos Anjos ameaça:  "Eu saio e levo todas as minhas lideranças comigo" Crédito: Tati Beling/Assembleia
Uma das maiores lideranças do partido no Estado, o prefeito Enivaldo dos Anjos, de Barra de São Francisco, reagiu prontamente ao anúncio do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, publicado na coluna, de que nos próximos dias acontecerá uma filiação de peso no Espírito Santo e que haverá uma surpresa quanto à candidatura ao governo do Estado em 2022.
Ou seja, Enivaldo interpretou que Kassab deixou bem claro que o partido vai encarar a disputa ao Palácio Anchieta, até para dar um palanque à candidatura nacional do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que recentemente deixou o DEM para se filiar ao PSD.
Enivaldo, entretanto, contrariando a posição do presidente nacional do seu partido, reafirmou seu compromisso com a candidatura à reeleição do governador Renato Casagrande (PSB), tendo, inclusive, aceitado o convite para ser o coordenador regional da campanha.
O prefeito francisquense disse também que não aceita decisões de cima para baixo e que, se o anúncio de Kassab se confirmar, ele vai deixar o PSD e aguardar para se definir por uma nova legenda.
“Não sou candidato a nada em 2022, estou bem à vontade. Sou candidato a colocar Barra de São Francisco nos trilhos do futuro. Agora, temos um novo desafio de alavancar o desenvolvimento econômico do Norte e Noroeste do Estado”, disse Enivaldo.

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O prefeito de Barra de São Francisco fez questão de lembrar que era suplente de senador do PDT quando, em 2011, foi convidado por Gilberto Kassab para fundar e presidir o PSD no Estado. E foi pela legenda que ele se elegeu a deputado duas vezes (2014 e 2018) e também a prefeito, com 70% dos votos da cidade, que é o maior produtor nacional de rochas ornamentais.
Em 2016, Enivaldo dos Anjos chegou a registrar sua candidatura a prefeito de Vitória, mas foi obrigado a renunciar, por imposição da direção nacional. “Havia uma intervenção pronta para fazerem na Executiva Municipal de Vitória porque queriam colocar o partido na mesma esteira política que estão anunciando agora. Queriam que eu apoiasse o Lelo. Eu renunciei, mas não apoiei Lelo. Agora, vêm de novo querendo fazer a manobra. Eu saio e levo todas as minhas lideranças comigo”, ameaçou Enivaldo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Renato Casagrande Barra de São Francisco Enivaldo dos Anjos PSD Governo do ES Eleições 2022 Palácio Anchieta
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