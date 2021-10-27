Enivaldo reage a Kassab, fecha com Casagrande e ameaça deixar o PSD

Uma das maiores lideranças do partido no Estado, o prefeito Enivaldo dos Anjos, de Barra de São Francisco, reagiu prontamente ao anúncio do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, publicado na coluna
, de que nos próximos dias acontecerá uma filiação de peso no Espírito Santo e que haverá uma surpresa quanto à candidatura ao governo do Estado em 2022
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Ou seja, Enivaldo interpretou que Kassab deixou bem claro que o partido vai encarar a disputa ao Palácio Anchieta, até para dar um palanque à candidatura nacional do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que recentemente deixou o DEM para se filiar ao PSD
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O prefeito francisquense disse também que não aceita decisões de cima para baixo e que, se o anúncio de Kassab se confirmar, ele vai deixar o PSD
e aguardar para se definir por uma nova legenda.
“Não sou candidato a nada em 2022, estou bem à vontade. Sou candidato a colocar Barra de São Francisco nos trilhos do futuro. Agora, temos um novo desafio de alavancar o desenvolvimento econômico do Norte e Noroeste do Estado”, disse Enivaldo.
O prefeito de Barra de São Francisco
fez questão de lembrar que era suplente de senador do PDT quando, em 2011, foi convidado por Gilberto Kassab para fundar e presidir o PSD no Estado. E foi pela legenda que ele se elegeu a deputado duas vezes (2014 e 2018) e também a prefeito, com 70% dos votos da cidade, que é o maior produtor nacional de rochas ornamentais.
Em 2016, Enivaldo dos Anjos chegou a registrar sua candidatura a prefeito de Vitória, mas foi obrigado a renunciar, por imposição da direção nacional. “Havia uma intervenção pronta para fazerem na Executiva Municipal de Vitória porque queriam colocar o partido na mesma esteira política que estão anunciando agora. Queriam que eu apoiasse o Lelo. Eu renunciei, mas não apoiei Lelo. Agora, vêm de novo querendo fazer a manobra. Eu saio e levo todas as minhas lideranças comigo”, ameaçou Enivaldo.