Enivaldo reage a Kassab, fecha com Casagrande e ameaça deixar o PSD

“Não sou candidato a nada em 2022, estou bem à vontade. Sou candidato a colocar Barra de São Francisco nos trilhos do futuro. Agora, temos um novo desafio de alavancar o desenvolvimento econômico do Norte e Noroeste do Estado”, disse Enivaldo.

Em 2016, Enivaldo dos Anjos chegou a registrar sua candidatura a prefeito de Vitória, mas foi obrigado a renunciar, por imposição da direção nacional. “Havia uma intervenção pronta para fazerem na Executiva Municipal de Vitória porque queriam colocar o partido na mesma esteira política que estão anunciando agora. Queriam que eu apoiasse o Lelo. Eu renunciei, mas não apoiei Lelo. Agora, vêm de novo querendo fazer a manobra. Eu saio e levo todas as minhas lideranças comigo”, ameaçou Enivaldo.