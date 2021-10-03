O cantor sem ideologia que vai de Bolsonaro a Casagrande

Em sua música “Nos Bailes da Vida”, o grande Milton Nascimento ensina que todo artista tem de ir aonde o povo está. E nos tempos atuais, tem gente que não se importa com ideologias e vai ao encontro do povo de direita e de esquerda, sem constrangimento. Pois é assim que Law Lima, um cantor especializado em músicas com o toque da “pisadinha”, tem feito. No intervalo de apenas três meses, ele tocou para o presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) e para o governador Renato Casagrande
(PSB).
Com o batidão, Law foi praticamente adotado pelo personagem do momento, o prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí (sem partido), preso na última terça-feira (28) pela Polícia Federal
, por suspeita de uso irregular do dinheiro público (conhecido também por corrupção).
No dia 11 de junho, quando Bolsonaro esteve em São Mateus
, o cantor de Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia, foi o responsável por entoar a batida, marcada por versos bajuladores como “o mito chegou” e “é melhor Já Ir se acostumando”. A homenagem levou o presidente e sua comitiva a dançar (se é que se pode dizer que o que aconteceu ali foi dança) no palco da entrega das casas populares.
Já no último sábado (24), Law mostrou diversidade no seu repertório - e prova inconteste da sua flexibilidade ideológica. Com ritmo de música digna de showmícios, pediu a Casagrande que cuidasse do povo e da população da periferia, finalizando com um “obrigado, Casão”. Aliás, o apelido “Casão” estava estampado no boné do prefeito Daniel e também do governador (pode isso, TRE?), que participava de uma solenidade na cidade do Norte do Estado.
Em ambas as ocasiões, Daniel Santana, de um modo muito peculiar, fez questão de ser uma espécie de backing vocal de Law. Já o cantor, por sua vez, fez questão de agradecer ao seu apoiador, o prefeito mateense, que o convidou para o showmício (ou melhor, solenidade oficial).
Law Lima tem 21 anos de carreira e se reveza fazendo shows entre o Sul da Bahia
e o Espírito Santo. Sua ligação com o Estado é tão grande que até clipe já gravou por aqui. Em Guriri, famoso balneário de São Mateus, o artista gravou o clipe da música “Contatinho”, que está presente no EP lançado neste mês de setembro.