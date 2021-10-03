O cantor sem ideologia que vai de Bolsonaro a Casagrande

Já no último sábado (24), Law mostrou diversidade no seu repertório - e prova inconteste da sua flexibilidade ideológica. Com ritmo de música digna de showmícios, pediu a Casagrande que cuidasse do povo e da população da periferia, finalizando com um “obrigado, Casão”. Aliás, o apelido “Casão” estava estampado no boné do prefeito Daniel e também do governador (pode isso, TRE?), que participava de uma solenidade na cidade do Norte do Estado.