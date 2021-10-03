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Leonel Ximenes

O cantor sem ideologia que vai de Bolsonaro a Casagrande

Artista é um dos preferidos do prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí, preso pela Polícia Federal acusado de desviar recursos públicos

Publicado em 03 de Outubro de 2021 às 02:05

Públicado em 

03 out 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Law Lima com Casagrande e Bolsonaro em São Mateus: rei da
Law Lima com Casagrande e Bolsonaro em São Mateus: rei da "pisadinha" Crédito: Divulgação
Em sua música “Nos Bailes da Vida”, o grande Milton Nascimento ensina que todo artista tem de ir aonde o povo está. E nos tempos atuais, tem gente que não se importa com ideologias e vai ao encontro do povo de direita e de esquerda, sem constrangimento. Pois é assim que Law Lima, um cantor especializado em músicas com o toque da “pisadinha”, tem feito. No intervalo de apenas três meses, ele tocou para o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e para o governador Renato Casagrande (PSB).
Com o batidão, Law foi praticamente adotado pelo personagem do momento, o prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí (sem partido), preso na última terça-feira (28) pela Polícia Federal, por suspeita de uso irregular do dinheiro público (conhecido também por corrupção).
No dia 11 de junho, quando Bolsonaro esteve em São Mateus, o cantor de Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia, foi o responsável por entoar a batida, marcada por versos bajuladores como “o mito chegou” e “é melhor Já Ir se acostumando”. A homenagem levou o presidente e sua comitiva a dançar (se é que se pode dizer que o que aconteceu ali foi dança) no palco da entrega das casas populares.

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Já no último sábado (24), Law mostrou diversidade no seu repertório - e prova inconteste da sua flexibilidade ideológica. Com ritmo de música digna de showmícios, pediu a Casagrande que cuidasse do povo e da população da periferia, finalizando com um “obrigado, Casão”. Aliás, o apelido “Casão” estava estampado no boné do prefeito Daniel e também do governador (pode isso, TRE?), que participava de uma solenidade na cidade do Norte do Estado.

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Em ambas as ocasiões, Daniel Santana, de um modo muito peculiar, fez questão de ser uma espécie de backing vocal de Law. Já o cantor, por sua vez, fez questão de agradecer ao seu apoiador, o prefeito mateense, que o convidou para o showmício (ou melhor, solenidade oficial).
Law Lima tem 21 anos de carreira e se reveza fazendo shows entre o Sul da Bahia e o Espírito Santo. Sua ligação com o Estado é tão grande que até clipe já gravou por aqui. Em Guriri, famoso balneário de São Mateus, o artista gravou o clipe da música “Contatinho”, que está presente no EP lançado neste mês de setembro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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