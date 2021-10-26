Kassab promete surpresa no ES. PSD terá candidato ao governo?

O presidente nacional do PSD
, Gilberto Kassab, disse que vai ter uma surpresa no partido em relação a uma candidatura ao governo do Espírito Santo. A afirmação foi feita durante o episódio do podcast Estadão Notícias, publicado nesta terça-feira (26).
De acordo com o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Ciência e Tecnologia, a sigla está se movimentando para ter candidatos nas unidades da federação, e o Espírito Santo está no foco para que haja uma candidatura.
A propósito, Kassab também afirmou no podcast que em breve o partido terá uma filiação de peso no Espírito Santo.
Ouvido pela coluna, o presidente estadual do PSD, deputado federal Neucimar Fraga
(ES), disse que conversou ainda nesta tarde com Kassab, mas ele afirma que não se opõe a uma candidatura própria ao Palácio Anchieta.
“Faz parte do jogo político essas movimentações, e cada partido trabalha para fortalecer seus projetos, seja no Legislativo ou Executivo”, diz Neucimar, que também é muito próximo do governador Casagrande (PSB).