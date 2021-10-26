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Leonel Ximenes

Kassab promete surpresa no ES. PSD terá candidato ao governo?

Presidente nacional da legenda disse que o partido terá uma filiação de peso no Espírito Santo

Públicado em 

26 out 2021 às 13:48
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD
Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse que vai ter uma surpresa no partido em relação a uma candidatura ao governo do Espírito Santo. A afirmação foi feita durante o episódio do podcast Estadão Notícias, publicado nesta terça-feira (26).
De acordo com o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Ciência e Tecnologia, a sigla está se movimentando para ter candidatos nas unidades da federação, e o Espírito Santo está no foco para que haja uma candidatura.
Nos bastidores, é dado como certo que o candidato do PSD no Espírito Santo será o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, que está de saída do MDB. Quem também deve chegar à legenda é o ex-governador Paulo Hartung, que é apontado como candidato ao Senado.
A propósito, Kassab também afirmou no podcast que em breve o partido terá uma filiação de peso no Espírito Santo.

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Outro ponto que chamou a atenção na entrevista foi o fato de que o partido não vai abrir mão de ter uma candidatura própria à Presidência da República. E isso deverá acontecer com a chegada à legenda do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), que  se desfiliou do DEM.
Ouvido pela coluna, o presidente estadual do PSD, deputado federal Neucimar Fraga (ES), disse que conversou ainda nesta tarde com Kassab, mas ele afirma que não se opõe a uma candidatura própria ao Palácio Anchieta.

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“Faz parte do jogo político essas movimentações, e cada partido trabalha para fortalecer seus projetos, seja no Legislativo ou Executivo”, diz Neucimar, que também é muito próximo do governador Casagrande (PSB).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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