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Após vencer o pleito

Eduardo Paes, prefeito do Rio, deixa DEM e fecha com PSD de Kassab

Paes filiou-se ao DEM em 2018, após deixar o MDB, para disputar o governo do estado. Na ocasião, ele foi derrotado por Wilson Witzel (PSC)

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 18:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mai 2021 às 18:49
O prefeito do Rio, Eduardo Paes
O prefeito do Rio, Eduardo Paes Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, deixou o DEM e filiou-se ao PSD, presidido por Gilberto Kassab. A informação foi confirmada ao UOL pelo assessor do PSD.
Paes filiou-se ao DEM em 2018, após deixar o MDB, para disputar o governo do estado. Na ocasião, ele foi derrotado por Wilson Witzel (PSC). A intenção de Paes, agora, seria a mesma.
Witzel teve o impeachment confirmado na semana passada pelo TEM (Tribunal Especial Misto) por 10 votos a 0.
Ele era acusado de irregularidades em licitações para a área da Saúde durante a pandemia. Com o resultado, o então vice, Claudio Castro (PSC), tomou posse no sábado (1º) como novo governador do estado do Rio de Janeiro.

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