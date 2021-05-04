Eduardo Paes, prefeito do Rio, deixa DEM e fecha com PSD de Kassab

O prefeito do Rio, Eduardo Paes Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O prefeito do Rio de Janeiro , Eduardo Paes, deixou o DEM e filiou-se ao PSD, presidido por Gilberto Kassab. A informação foi confirmada ao UOL pelo assessor do PSD.

Paes filiou-se ao DEM em 2018, após deixar o MDB, para disputar o governo do estado. Na ocasião, ele foi derrotado por Wilson Witzel (PSC). A intenção de Paes, agora, seria a mesma.

Witzel teve o impeachment confirmado na semana passada pelo TEM (Tribunal Especial Misto) por 10 votos a 0.