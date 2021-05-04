Após ser citado, ministro de Bolsonaro publica vídeo com críticas a Mandetta

"Eu não vi uma palavra do senhor quando no final do ano passado muitos estados, que tinham feito hospitais de campanha, desmontaram hospitais de campanha e o senhor não deu uma palavra em relação a isso, que poderia ter salvado muitas vidas também", disse Faria, em vídeo publicado no Twitter.

Ele também repetiu a pergunta que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) fez a Mandetta durante a CPI da Covid e que o ex-ministro disse ter recebido na véspera por mensagem de texto, posteriormente apagada, do próprio Faria.

"O senhor dizia que as pessoas não buscassem hospitais quando tivessem sintomas, para não superlotar os hospitais, que apenas quando tivessem falta de ar, problema de respiração, buscassem os hospitais. E muitas dessas pessoas que ouviram o ministro Mandetta naquele momento podem ter chegado aos hospitais, terem sido intubadas e muitos foram a óbito, ministro. Minha pergunta é clara: o senhor se arrepende de ter feita essa recomendação? O senhor reiteraria hoje essa mesma recomendação? O senhor se considera genocida por ter feito essa recomendação?", disse Faria.