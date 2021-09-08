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Após 7 de Setembro

PSD cria comissão de acompanhamento do impeachment de Bolsonaro

Segundo o presidente da sigla, Gilberto Kassab, há elementos colocados para a discussão sobre o impedimento de Bolsonaro após as falas golpistas deste 7 de Setembro.

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 08:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 set 2021 às 08:34
O presidente Jair Bolsonaro durante ato do 7 de Setembro, realizado na cidade de Brasília, DF, nesta terça feira, 07
O presidente Jair Bolsonaro durante ato do 7 de Setembro, realizado na cidade de Brasília, DF, nesta terça feira, 07 Crédito: Frederico Brasil/Futura Press/Folhapress
O PSD criou uma sugestivamente chamada Comissão de Acompanhamento do Impeachment de Jair Bolsonaro. Segundo disse à reportagem da Folha de S. Paulo o presidente da sigla, Gilberto Kassab, como o nome diz, há elementos colocados para a discussão sobre o impedimento de Bolsonaro após as falas golpistas deste 7 de Setembro.
Kassab já havia afirmado que o debate sobre o impeachment se impõe. A comissão deverá se reunir nesta quarta (8) e terá como integrantes o próprio Kassab e os líderes do PSD no Senado, Nelson Trad, e na Câmara, Antonio Brito.
Outros nomes deverão ser adicionados, engrossando o caldo político contrário a Bolsonaro: o PSDB irá fazer uma reunião de sua Executiva Nacional para debater um pedido de abertura de processo na Câmara e outros partidos centristas e do centrão debatem abertamente a possibilidade de remover Bolsonaro do cargo.
Isso já aconteceu em outras vezes, e o grande seguro anti-impeachment contratado por Bolsonaro quando entregou verbas inauditas para execução na mão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), prócer do centrão, e colocou o grupo no coração do governo, vinham sendo vistos como eficaz. Mas isso não quer dizer que o clima não possa ter virado.

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