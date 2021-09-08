Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Randolfe decide entrar com notícia-crime no STF contra Bolsonaro
Manifestações

Randolfe decide entrar com notícia-crime no STF contra Bolsonaro

Entre os motivos para a ação, o senador destaca as manifestações deste 7 de Setembro contra membros do Judiciário

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 08:19

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 set 2021 às 08:19
O vice-presidente daCPI da Covid no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP)
O vice-presidente daCPI da Covid no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
O líder da Oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), anunciou que ingressou nesta terça-feira (7) no Supremo Tribunal Federal (STF) com notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Entre os motivos para a ação, o senador destaca as manifestações deste 7 de Setembro contra membros do Judiciário, realizadas hoje por apoiadores do presidente.
Na ação, Randolfe, que também é vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 no Senado, cita o "atentado contra a ordem constitucional, o Estado Democrático de Direito e a separação dos Poderes", "o eventual financiamento dos atos de hoje" e a utilização indevida da máquina pública, do dinheiro público e helicópteros, em favor desses atos".
O senador também solicitou a abertura de inquérito contra Bolsonaro "por sua grave ameaça ao livre funcionamento do Judiciário e pelo uso de recursos públicos para financiar seu carnaval golpista".

Veja Também

Pacheco cancela sessões do Senado após ameaças golpistas de Bolsonaro

Apoiadores de Bolsonaro fazem atos em 24 cidades no ES no 7 de Setembro

Bolsonaro prometeu convocar o Conselho da República, mas o que isso significa?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Senado Federal STF 7 de Setembro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'
Imagem de destaque
Orquestra homenageia Raul Seixas em noite especial em Vitória
Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados