Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PF indicia Kassab sob suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro
Operação Lava Jato

PF indicia Kassab sob suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro

Ex-ministro, o irmão dele e ex-tesoureiro do PSD nacional, Flavio Castelli Chuery, foram indiciados por corrupção passiva, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 fev 2021 às 17:08

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 17:08

Gilberto Kassab
O ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro Gilberto Kassab era alvo da Operação Lava Jato.  Crédito: EBC
Com a investigação da Operação Lava Jato Eleitoral concluída nesta segunda-feira (22), a Polícia Federal decidiu indiciar Gilberto Kassab (PSD), Flavio Castelli Chuery (PSD) e Renato Kassab sob suspeita de crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
As investigações da Lava Jato em São Paulo foram iniciadas a partir de delações premiadas de acionistas e executivos do grupo J&F.
Em nota, a Polícia Federal disse que, além das delações, foram realizadas "diversas outras diligências" como, por exemplo, quebra de sigilos bancários e fiscal dos investigados e de empresas e análise de material de busca e apreensão.
As penas para esses delitos variam de 3 a 12 anos de prisão, segundo a PF.
Em dezembro de 2018, quando já estava escalado para ser o secretário da Casa Civil de João Doria (PSDB), então governador eleito de São Paulo, Gilberto Kassab foi alvo de um mandado de busca e apreensão em sua casa.
Antes mesmo de tomar posse, Gilberto Kassab pediu licença do posto –e assim permaneceu até o final do ano passado, quando pediu sua saída do cargo. Na época do mandado, Kassab ainda era ministro das Comunicações do governo do então presidente Michel Temer (MDB).
Na época, a Procuradoria-Geral da República, que fez o pedido de busca e apreensão, acusou Kassab de receber R$ 58 milhões em vantagens indevidas do grupo J&F, que controla a JBS.
Segundo a Procuradoria, Kassab teria recebido R$ 350 mil mensais entre 2010 e 2016, o que totalizou R$ 30 milhões. Os outros R$ 28 milhões foram pagos ao PSD, partido do ex-prefeito de São Paulo (2006-2012).
Segundo a Polícia Federal, o inquérito e o relatório das investigações contra os indicados já foram entregues à 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, que tomará as "providências cabíveis".
Desde a época em que as acusações foram relevadas, Kassab tem negado ter cometido qualquer tipo de crime. Disse que a empresa investigada de fato prestava serviços para a JBS e que por isso recebia os pagamentos do conglomerado empresarial.

Veja Também

Ex-procurador da Lava Jato pede habeas corpus no STF para trancar investigação

O fim da Lava Jato fez os extremos se tornarem aliados

Lewandowski nega pedido da OAB para acessar mensagens hackeadas da Lava Jato

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Operação Lava Jato Polícia Civil Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados