Casagrande diz que país só tem ambiente político para "se arrastar até 2022"

O governador do ES, Renato Casagrande Crédito: Helio Filho/Secom

Mesmo com as críticas, o capixaba descartou a possibilidade de sucesso de um processo de impeachment de Jair Bolsonaro (sem partido), além da viabilidade de aprovação de reformas para o próximo ano. Na avaliação de Casagrande, só há ambiente político para "arrastar o país até 2022"

De acordo com Casagrande, em crítica à postura do governo, para lidar com a falta de comunicação do Executivo, os governadores foram obrigados a se organizar e criar redes de contato - e, apesar de tentarem, eles nunca conseguiram se reunir com o presidente.

As críticas contra a falta de articulação do Planalto também alcançaram sua relação com o Congresso, a quem o governador avaliou que o presidente virou as costas. O que "causou sempre instabilidade", disse Casagrande durante sua participação no 20º Fórum Empresarial Lide.

O capixaba fez ressalvas: segundo ele, o governo foi responsável pela aprovação de boas matérias, mas a instabilidade gerada pelo Executivo federal "acaba mascarando aquilo que é bom".

O governador também fez suas apostas com relação às eleições do ano que vem. Ele avaliou que até maio de 2022 o cenário político continuará o mesmo, polarizado entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro.

Para ele, Lula vive seu melhor momento, com altas chances de figurar no segundo turno das eleições por memória de seu governo, enquanto Bolsonaro, apesar de manter uma "rigidez de apoio surpreendente", terá que encarar os desgastes do seu governo ao longo do seu primeiro mandato.

Casagrande avaliou que o cenário só pode ser desequilibrado, nesse primeiro momento, com a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro, que pode angariar apoio de apoiadores do presidente Bolsonaro.

O governador declarou defender uma candidatura de centro democrático, mas afirmou que levantar o nome da "terceira via" é uma tarefa difícil. Uma das chances de alavancar este nome, avaliou, é a busca da sociedade por "caminho de volta ao centro e ao equilíbrio".