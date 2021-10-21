Bolsonaro desdenha de vacina e enaltece kit Covid após relatório da CPI

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a defende, nesta quinta-feira (21), o uso de medicamentos ineficazes contra a Covid e desdenhou da eficácia das vacinas para enfrentamento à doença.

"Eu também fui acometido (pela Covid), tomei hidroxicloroquina, no dia seguinte estava bom. Será que é porque é barato? Ainda continua em interrogação o tratamento", disse Bolsonaro durante evento de inauguração de obra hídrica em São José de Piranhas, na Paraíba.

O texto do relator aponta Bolsonaro como um dos principais responsáveis pelo agravamento da pandemia e sugere que o presidente seja responsabilizado e investigado por nove crimes na pandemia, entre eles crime contra a humanidade.

Bolsonaro atacou Renan Calheiros pelo relatório e aproveitou o discurso para acenar ao senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, que tem evitado pautar desde agosto a sabatina de André Mendonça, indicado por Bolsonaro para o STF (Supremo Tribunal Federal).

"Por que sou atacado 24 horas por dia? Onde eu errei? Relatório da CPI comandada por Renan Calheiros. Não chamem Renan de vagabundo, isso é elogio para ele. Não há maracutaia lá em Brasília que não esteja o nome do Renan envolvido".

"Esteve na (presidência do) Senado por dois anos o senador Davi Alcolumbre. E quem disputou a eleição com ele em 2019, Renan Calheiros. Imagine que desgraça estaria o Brasil dado ao que ele ia exigir para aprovar qualquer coisa naquela Casa, porque ele é o dono da pauta. Temos na maioria dos senadores pessoas de bem, mas não adianta ter boa tropa se o comandante não corresponde", disse Bolsonaro.

"Com Davi Alcolumbre, não tive problemas no Senado. Quase tudo que precisamos aprovamos lá, agradeço ao Davi por esses dois anos que ele esteve à frente do Senado. Se não estaria lá, Renan Calheiros, que, apesar de ser nordestino, nunca fez nada pelo Nordeste, nem pelo seu estado Alagoas".

No discurso, além de defender o kit Covid e atacar Renan Calheiros, Bolsonaro pôs em xeque a eficácia das vacinas contra a Covid-19 e criticou medidas de estados e municípios que têm exigido comprovante de vacinação para entrada em espaços públicos e privados nas flexibilizações da pandemia.

"Temos governadores e prefeitos exigindo passaporte vacinal. O nosso ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mesmo vacinado com a segunda dose contraiu a Covid. Outras pessoas da minha comitiva que estavam vacinadas com a segunda dose contraíram o vírus. É uma grande interrogação a Covid-19", disse.

Segundo especialistas em saúde, o principal objetivo das vacinas é evitar as mortes por Covid-19 após a vacinação completa, ou seja, duas doses da Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer ou a dose única da Janssen.

Os imunizantes ainda reduzem as chances de contaminação pela doença e também de mortes provocadas pela Covid.

Desde o surgimento das vacinas, o presidente Jair Bolsonaro tem feito críticas aos imunizantes. Nesta quinta, ele reafirmou que não foi vacinado.

"Ofertamos a todos do Brasil a oportunidade de todos se vacinarem. Isso não quer dizer que a vacina seja obrigatória. Jamais defenderemos isso. Eu não tomei a vacina, quem quiser seguir meu exemplo que siga, quem não quiser que não siga, isso é liberdade".