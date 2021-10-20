Aziz afirma que CPI não vai permitir engavetamento de relatório final

"Presidente, a gente tem respeito pelo cargo. Vossa excelência é a maior autoridade desse país, nós não vamos permitir que nenhum cidadão, seja autoridade que for, achar que pode engavetar esse relatório. Esse relatório vai ser debatido pelo Brasil, nas universidades, vai ser usado como tese para mestrados. Esse relatório passa a não ser mais da CPI, mas das vítimas da Covid, dos sequelados. O senador Renan fez o máximo com auxílio de todos", afirmou.