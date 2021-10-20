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Presidente da CPI

Aziz afirma que CPI não vai permitir engavetamento de relatório final

Aziz também rebateu às gargalhadas do presidente Jair Bolsonaro sobre o relatório final. Disse que é uma "risada de temor". "Presidente, o país precisa de afeto", acrescentou

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 16:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 out 2021 às 16:19
Senador Omar Aziz, que preside a CPI da Covid
Senador Omar Aziz, que preside a CPI da Covid Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid, afirmou que a comissão não vai permitir que cidadãos e autoridades engavetem o relatório final da comissão, que foi lido nesta quarta-feira (20).
"Presidente, a gente tem respeito pelo cargo. Vossa excelência é a maior autoridade desse país, nós não vamos permitir que nenhum cidadão, seja autoridade que for, achar que pode engavetar esse relatório. Esse relatório vai ser debatido pelo Brasil, nas universidades, vai ser usado como tese para mestrados. Esse relatório passa a não ser mais da CPI, mas das vítimas da Covid, dos sequelados. O senador Renan fez o máximo com auxílio de todos", afirmou.
Aziz também rebateu às gargalhadas do presidente Jair Bolsonaro sobre o relatório final. Disse que é uma "risada de temor".
"Presidente, o país precisa de afeto. As imputações que estão sendo feitas contra sua administração e sua pessoa são muito sérias. Rir nesse momento não é risada de alívio, é de temor porque a Justiça vem pelos homens e pela Justiça divina", completou.

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