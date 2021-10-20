Aziz afirma que CPI não vai permitir engavetamento de relatório final

O senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid, afirmou que a comissão não vai permitir que cidadãos e autoridades engavetem o relatório final da comissão, que foi lido nesta quarta-feira (20).
"Presidente, a gente tem respeito pelo cargo. Vossa excelência é a maior autoridade desse país, nós não vamos permitir que nenhum cidadão, seja autoridade que for, achar que pode engavetar esse relatório. Esse relatório vai ser debatido pelo Brasil, nas universidades, vai ser usado como tese para mestrados. Esse relatório passa a não ser mais da CPI, mas das vítimas da Covid, dos sequelados. O senador Renan fez o máximo com auxílio de todos", afirmou.
Aziz também rebateu às gargalhadas do presidente Jair Bolsonaro sobre o relatório final. Disse que é uma "risada de temor".
"Presidente, o país precisa de afeto. As imputações que estão sendo feitas contra sua administração e sua pessoa são muito sérias. Rir nesse momento não é risada de alívio, é de temor porque a Justiça vem pelos homens e pela Justiça divina", completou.