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Leonel Ximenes

“Coronel do Noroeste” abre as contas da prefeitura no ES

Situação das finanças municipais está publicada na internet e será afixada também em placa em praça pública, promete o prefeito

Públicado em 

09 out 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O placar de arrecadação da Prefeitura de Barra de São Francisco em agosto
O placar de arrecadação da Prefeitura de Barra de São Francisco em agosto Crédito: PMBSF/Divulgação
No passado, era uma placa grande, afixada em praça pública, atualizada mês a mês, enquanto no gabinete, amarrado com um barbante, ficava à disposição da população um livro com a contabilidade pública para conferência.
Nove meses depois de assumir o novo mandato de prefeito, três décadas depois de ter estado no cargo pela primeira vez (1989-92), Enivaldo dos Anjos (PSD), que era chamado carinhosamente na Assembleia Legislativa, quando deputado, de “Coronel do Noroeste”, cumpre o prometido e começa a publicar todos os detalhes das finanças municipais, discriminando o total arrecadado, com suas respectivas fontes, e também o total de despesas, igualmente detalhando como é gasto o dinheiro do contribuinte.
“Eu prometi que faria a publicação desde o primeiro mês, mas tivemos vários problemas técnicos que impediram isso. Agora, porém, sanados os problemas, podemos honrar o compromisso e começamos a publicar o balancete com o mês de agosto. E, a partir de agora, será feito todo mês. A gente precisa publicar depois de 30 dias para permitir a atualização e conferência de todos os dados”, promete Enivaldo.
Para o prefeito de Barra de São Francisco, prestar contas à população é obrigação do gestor. O detalhamento de cada receita ou despesa constante da planilha chamada “Placar da Arrecadação”, e que antigamente ficava num livro físico na recepção do seu gabinete na prefeitura, agora pode ser conferido numa aba própria do Portal da Transparência da Prefeitura ou na Controladoria Municipal.

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Os números divulgados pela administração trazem algumas informações interessantes, como a grande despesa que o município tem com parcelamentos de dívidas, especialmente com o INSS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e também com o Instituto Municipal de Previdência, o BarraPrev.
De uma arrecadação de R$ 13,089 milhões, o município gasta quase R$ 800 mil com esses parcelamentos e quase R$ 100 mil de contas de energia. A Câmara de Vereadores recebe de duodécimo R$ 427 mil por mês, o equivalente a 3,2% das receitas do município
A prestação de contas, que está sendo feita por meio digital, entretanto, vai ser ampliada. “Vamos colocar a placa na praça pública como antigamente. Uma boa parte da população não tem acesso e habilidade para usar mídias digitais. Quem tem essa habilidade vai poder conferir tudo no Portal da Transparência, mas vamos deixar o livro físico e cópias dos documentos com a chefe de gabinete, junto com uma ata. Quem for lá conferir, assina a ata. Espero que a população participe, fiscalize e investigue se está correto. O dinheiro é do povo da cidade e é a ele que devemos prestar contas”, reconhece Enivaldo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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