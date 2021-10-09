“Coronel do Noroeste” abre as contas da prefeitura no ES

O placar de arrecadação da Prefeitura de Barra de São Francisco em agosto Crédito: PMBSF/Divulgação

No passado, era uma placa grande, afixada em praça pública, atualizada mês a mês, enquanto no gabinete, amarrado com um barbante, ficava à disposição da população um livro com a contabilidade pública para conferência.

Nove meses depois de assumir o novo mandato de prefeito, três décadas depois de ter estado no cargo pela primeira vez (1989-92), Enivaldo dos Anjos (PSD), que era chamado carinhosamente na Assembleia Legislativ a, quando deputado, de “Coronel do Noroeste”, cumpre o prometido e começa a publicar todos os detalhes das finanças municipais, discriminando o total arrecadado, com suas respectivas fontes, e também o total de despesas, igualmente detalhando como é gasto o dinheiro do contribuinte.

“Eu prometi que faria a publicação desde o primeiro mês, mas tivemos vários problemas técnicos que impediram isso. Agora, porém, sanados os problemas, podemos honrar o compromisso e começamos a publicar o balancete com o mês de agosto. E, a partir de agora, será feito todo mês. A gente precisa publicar depois de 30 dias para permitir a atualização e conferência de todos os dados”, promete Enivaldo.

Para o prefeito de Barra de São Francisc o, prestar contas à população é obrigação do gestor. O detalhamento de cada receita ou despesa constante da planilha chamada “Placar da Arrecadação”, e que antigamente ficava num livro físico na recepção do seu gabinete na prefeitura, agora pode ser conferido numa aba própria do Portal da Transparência da Prefeitura ou na Controladoria Municipal.

De uma arrecadação de R$ 13,089 milhões, o município gasta quase R$ 800 mil com esses parcelamentos e quase R$ 100 mil de contas de energia. A Câmara de Vereadores recebe de duodécimo R$ 427 mil por mês, o equivalente a 3,2% das receitas do município