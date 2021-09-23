Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Economia
  • Arrecadação em agosto soma R$ 146,463 bilhões, alta real de 7,25%, diz Receita
Receita Federal

Arrecadação em agosto soma R$ 146,463 bilhões, alta real de 7,25%, diz Receita

Órgão afirma que arrecadação tem acelerado nos últimos meses em razão do crescimento da economia; acumulado dos oito primeiros meses de 2021 chega a R$ 1,199 trilhão

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 15:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 set 2021 às 15:46
Dinheiro do auxílio emergencial
Em relação a julho deste ano, houve queda real de 15,22% no recolhimento de impostos. Crédito: Silmara Gonçalves
A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 146,463 bilhões em agosto. O resultado representa um aumento real (descontada a inflação) de 7,25% na comparação com o mesmo mês de 2020.
Em relação a julho deste ano, houve queda real de 15,22% no recolhimento de impostos. O valor arrecadado no mês passado foi o maior para meses de agosto da série histórica, que tem início em 1995.
O resultado das receitas veio dentro do intervalo de expectativas das instituições ouvidas pelo Broadcast Projeções, que ia de R$ 124,50 bilhões a R$ 156,574 bilhões, com mediana de R$ 145,20 bilhões.
No acumulado do ano até agosto, a arrecadação federal somou R$ 1,199 trilhão, também o maior volume para o período da série iniciada em 1995. O montante ainda representa um avanço real de 23,53% na comparação com os primeiros oito meses do ano passado.

Veja Também

Governo prevê novo auxílio emergencial, se precatório não for resolvido rapidamente

Governo faz pedido de R$ 61,6 milhões para investimento em estatais

Receita libera consulta ao 5º e último lote do Imposto de Renda 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia Receita Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vasco x Bragantino
Vasco é dominado pelo Bragantino e fica perto do Z-4
Por que a IA deve redefinir a manutenção industrial nos próximos anos
Oportunidades de trabalho como pedreiro nas agências do Sine
Mais de 5.470 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (25) no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados