Poucas&Boas: Casagrande diz que vai à Justiça se sua honra for atacada

Casagrande discursando no Pavilhão de Carapina Crédito: Hélio Filho/Secom

Em evento nesta segunda-feira (9), no Pavilhão de Carapina, na Serra, o governador Renato Casagrande (PSB) subiu o tom e disse que não responde a ataques. Mas enfatizou que se algum ataque atingir a honra dele, ele vai à Justiça. Mas bater boca, jamais.

CASÃO PAZ E AMOR

A tática do governador, segundo ele próprio, é a de enfrentar as pessoas agressivas com o cultivo da paz, como fez no período da pandemia. Casagrande continuou com o desabafo e disse para todos os presentes: “Eu trabalho para conquistar a confiança das pessoas”.

EXAGERADO

Por falar no governador, nesta segunda (9) ele visitou o Exagerado. E fez propaganda da megafeira de varejo que começa nesta quinta (12).

O LADO BOM DO LADO RUIM

De um observador (otimista) da cena da cidade sobre as larvas encontradas na comida do RU da Ufes: “Pelo menos parece que a comida da universidade tem pouco agrotóxico”.

TELEFONE FIXO EM EXTINÇÃO

A quantidade de linhas de telefone celular é aproximadamente 10 vezes maior do que as de fixo no Espírito Santo. De acordo com informações de março deste ano, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Estado teve 4,6 milhões de acessos pelos celulares, enquanto pelo fixo foram 470 mil.

PÓS-PAGO DOMINA

A modalidade de pós-pago, na telefonia móvel, domina o mercado no Espírito Santo, com 55,1% do mercado, enquanto o pré-pago tem 44,9% de participação.

PANELA DE BARRO É QUE FAZ COMIDA BOA

Turistas que têm visitado o Galpão das Paneleiras, em Goiabeiras, têm se surpreendido positivamente com o preço das panelas de barro. A pequena, que já serve bem para preparo de alimentos do dia a dia, está saindo a R$ 30. Vem queimada, própria para o batente. E, o mais importante, com o selo de qualidade e procedência das Paneleiras de Goiabeiras.

POLO GASTRONÔMICO EM BENTO FERREIRA

Moradores de Bento Ferreira, em Vitória, têm aproveitado as quintas e sextas-feiras para ir à rua de lazer, que fica na Engenheiro Fábio Ruschi. Já tem frequentador pleiteando que se aumente o número de food trucks. Outro atrativo perto do local é uma cervejaria artesanal, que abre mais aos fins de semana.

VIOLÊNCIA NA ÁREA NOBRE

Alvo de audiência pública recente, a região I de Vila Velha (Centro e adjacências) teve aumento considerável nos crimes contra o patrimônio. Destaque para o furto em estabelecimento comercial. Na comparação entre os primeiros trimestres de 2021 e de 2022, a alta foi de 18,12% (de 136 para 163).

AS CORES DO CENTRO DE VITÓRIA NA INTERNET

Muro no Centro de Vitória pintado pelo grupo Coletivo Cores que Acolhem Crédito: PMV/Divulgação

Será lançado nesta terça (10) o catálogo on-line com as pinturas produzidas no Centro de Vitória. O catálogo estará disponível no site da PMV, reunindo textos e fotos dos dez murais temáticos produzidos pelo grupo Coletivo Cores que Acolhem.

METADE DO PODER

O nome do ex-subsecretário Rodrigo Vaccari, na página da transparência estadual, já aparece como desligado do conselho do Detran. Mas ainda aparece como ativo do conselho da Ceasa, conforme verificação da coluna nesta segunda-feira (9).

FESTA NO INTERIOR

Os times capixabas que disputam a Série D do Campeonato Brasileiro estão na zona de classificação para a próxima fase da competição. No Grupo 6, o Real Noroeste, de Águia Branca, lidera, enquanto o Nova Venécia é o terceiro.

O VELHO NORMAL

Filhos que levaram suas mães aos restaurantes tiveram de ter paciência. Os estabelecimentos voltaram a ficar cheios, especialmente nesta data, que é considerada como um “Natal” pelo comércio.

VALORIZAÇÃO SALARIAL

A Frente Parlamentar de Valorização Salarial de Policiais e de Bombeiros, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), já tem data marcada para iniciar seus trabalhos. Será no dia 25 de maio, às 14h, na Assembleia. O debate visa beneficiar servidores na ativa e, também, os aposentados.

VÁ NA PAZ

Morreu dona Paulina Stein, de 90 anos, mãe do padre Josemar Stein, da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de Meaípe, Guarapari. As condolências da coluna ao sacerdote e à sua família.

FEIRA DE FRANQUIAS

Será realizada no próximo dia 19, das 9h às 21h, no Hotel Sheraton Vitória, a feira de franquias FranchiseB2B – Edição Vitória. Inscrições gratuitas pelo site www.franchiseb2b.com.br

O MOQUEQUEIRO PACIENTE

Por falar em Meaípe, o moquequeiro Nhozinho Matos não esconde a tristeza, mas diz que continua aguardando a tão prometida e falada recuperação da orla do balneário. Ele tem 78 anos de idade, mas diz que só topa esperar a obra até os 100. Ele está meio otimista, não?

ALÔ, JUSTIÇA ELEITORAL!