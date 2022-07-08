Prefeitura da Serra nomeia um Ricas para combater a corrupção

A Prefeitura da Serra
nomeou um Ricas para atuar, justamente, no combate à corrupção no município. Trata-se do advogado Emiliano Coutinho Ricas, irmão do superintendente da Polícia Federal
no Espírito Santo, delegado Eugênio Ricas
, que assume a Subsecretaria de Transparência e Combate à Corrupção
da cidade, conforme publicação disponibilizada nesta sexta-feira (8) no Diário Oficial do Município.
Ricas (o Emiliano) atuava na prefeitura anteriormente como subsecretário de Auditoria Interna e Controle e, agora, foi remanejado para a função. Essa subsecretaria faz parte da Controladoria-Geral do município.
Segundo a prefeitura, “a Controladoria-Geral do Município exerce as funções constitucionais de fiscalização dos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal, de tecnologia da informação, operacional e patrimonial do Município, das entidades da Administração Direta e Indireta, dos fundos municipais, quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e outras transferências, regularidade da receita e despesa e renúncias de receitas, por meio de inspeções, auditorias ou outro instrumento de controle.”
E se tiver roubo ou outra irregularidade grave na Serra
, é só o Emiliano pedir ajuda institucional ao irmão na PF-ES.