Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Prefeitura da Serra nomeia um Ricas para combater a corrupção

Fiscalização contábil, financeira e orçamentária da município está entre as atribuições do advogado

Públicado em 

08 jul 2022 às 14:48
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O advogado Emiliano Coutinho Ricas (à esquerda) é irmão de Eugênio Ricas (à direita), superintendente da PF-ES
O advogado Emiliano Coutinho Ricas (à esquerda) é irmão de Eugênio Ricas (à direita), superintendente da PF-ES Crédito: Divulgação
Prefeitura da Serra nomeou um Ricas para atuar, justamente, no combate à corrupção no município. Trata-se do advogado Emiliano Coutinho Ricas, irmão do superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, delegado Eugênio Ricas, que assume a Subsecretaria de Transparência e Combate à Corrupção da cidade, conforme publicação disponibilizada nesta sexta-feira (8) no Diário Oficial do Município.
Ricas (o Emiliano) atuava na prefeitura anteriormente como subsecretário de Auditoria Interna e Controle e, agora, foi remanejado para a função. Essa subsecretaria faz parte da Controladoria-Geral do município.

Veja Também

Quem denunciar corrupção no governo do Estado terá proteção

Segundo a prefeitura, “a Controladoria-Geral do Município exerce as funções constitucionais de fiscalização dos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal, de tecnologia da informação, operacional e patrimonial do Município, das entidades da Administração Direta e Indireta, dos fundos municipais, quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e outras transferências, regularidade da receita e despesa e renúncias de receitas, por meio de inspeções, auditorias ou outro instrumento de controle.”

Veja Também

Com maconha no bolso e mandado de prisão, homem é preso ao tentar tirar passaporte no ES

E se tiver roubo ou outra irregularidade grave na Serra, é só o Emiliano pedir ajuda institucional ao irmão na PF-ES.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Cidade de 12 mil habitantes no ES vai gastar R$ 480 mil com shows

Quanto a Prefeitura de Vitória pagou pelo show do Alemão do Forró?

O que Pazolini foi fazer na Polícia Federal nesta segunda?

A chefia da Polícia Federal no ES e a revolta dos delegados da PF

Força-Tarefa da Polícia Federal começa a atuar no ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

eugênio ricas Serra Polícia Federal Prefeitura da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados