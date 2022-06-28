Com maconha no bolso e mandado de prisão, homem é preso ao tentar tirar passaporte no ES

Era um dia comum de atendimento na Delegacia de Imigração na Polícia Federal
, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, onde se faz o atendimento para emissão de passaportes. Era. Dois fatos surpreendentes, entretanto, movimentaram o setor.
A rotina burocrática estava tranquila na manhã desta terça (28) quando, por volta das 9h, um homem de 22 anos começou a ser atendido e, nas verificações de praxe que são realizadas pelos funcionários da PF, a surpresa: ele era procurado por homicídio qualificado na cidade de Nova Venécia
, no Noroeste do Estado.
Mas o fato inusitado não acabou aí. O homem não ofereceu resistência e enquanto os policiais se preparavam para levá-lo ao presídio, mais uma surpresa: outro homem, este de 23 anos, era procurado por tráfico de drogas na cidade mineira de Conselheiro Pena.
Dada a voz de prisão ao segundo cidadão, os policiais então foram fazer a revista de praxe para fins de segurança e transporte e acabaram descobrindo que o homem transportava buchas de maconha em seu bolso, o que provocou sua prisão em flagrante.
Em questão de minutos, um traficante e um homicida estavam fora de circulação, sem que a polícia precisasse gastar muito tempo e esforço para prendê-los.