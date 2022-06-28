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Leonel Ximenes

Com maconha no bolso e mandado de prisão, homem é preso ao tentar tirar passaporte no ES

E outra pessoa, procurada por homicídio, foi presa pela Polícia Federal quando também tentava tirar o documento

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 16:37

Públicado em 

28 jun 2022 às 16:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Por causa do passaporte, dois criminosos foram presos pela PF-ES
Por causa do passaporte, dois criminosos foram presos pela PF-ES Crédito: Divulgação
Era um dia comum de atendimento na Delegacia de Imigração na Polícia Federal, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, onde se faz o atendimento para emissão de passaportes. Era. Dois fatos surpreendentes, entretanto, movimentaram o setor.
A rotina burocrática estava tranquila na manhã desta terça (28) quando, por volta das 9h, um homem de 22 anos começou a ser atendido e, nas verificações de praxe que são realizadas pelos funcionários da PF, a surpresa: ele era procurado por homicídio qualificado na cidade de Nova Venécia, no Noroeste do Estado.

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Mas o fato inusitado não acabou aí. O homem não ofereceu resistência e enquanto os policiais se preparavam para levá-lo ao presídio, mais uma surpresa: outro homem, este de 23 anos, era procurado por tráfico de drogas na cidade mineira de Conselheiro Pena.
Dada a voz de prisão ao segundo cidadão, os policiais então foram fazer a revista de praxe para fins de segurança e transporte e acabaram descobrindo que o homem transportava buchas de maconha em seu bolso, o que provocou sua prisão em flagrante.

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Em questão de minutos, um traficante e um homicida estavam fora de circulação, sem que a polícia precisasse gastar muito tempo e esforço para prendê-los.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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homicídio passaporte Praia da Costa tráfico de drogas Vila Velha Polícia Federal
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