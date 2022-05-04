Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

A chefia da Polícia Federal no ES e a revolta dos delegados da PF

Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal critica Bolsonaro e pede a renúncia do ministro da Justiça,  Anderson Torres, que é delegado de carreira da corporação

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 16:43

Públicado em 

04 mai 2022 às 16:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

entorpecentes
O delegado federal Eugênio Ricas não vai participar do movimento dos colegas por estar no comando da Superintendência da PF-ES  Crédito: Carlos Alberto Silva
O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, delegado Eugênio Ricas, não aderiu ao movimento nacional de delegados da Polícia Federal, que têm realizado paralisações parciais e entrega de cargos em protesto contra o governo federal. Procurado pela coluna, o superintendente alegou que os superintendentes da PF não entraram no movimento porque “exercem cargos de confiança do diretor-geral da instituição”.
Nesta quarta-feira (4), a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) subiu o tom contra o governo federal em defesa da reestruturação das carreiras e aprovou uma série de resoluções em assembleia geral extraordinária.

Veja Também

Delegados pedem a Bolsonaro 'distância republicana' da PF

Delegados da PF acusam Guedes de "nutrir o ódio" contra servidores

Entre elas, a adoção de paralisações parciais e progressivas e a permissão de entrega de cargos de chefia para que possam assumir novos postos. Os associados ainda pediram a renúncia do ministro da Justiça, Anderson Torres, que é delegado de carreira da PF.
De acordo com nota da associação, as paralisações serão definidas em calendário a ser divulgado em conjunto com demais categorias da Polícia Federal. “Foram aprovadas, ainda, ações de mobilização e conscientização da população durante as atividades administrativas, como controle imigratório, de armas, de produtos químicos e segurança privada, realizadas pela PF”, acrescenta o comunicado.
A nota cobra pessoalmente o presidente Jair Bolsonaro (PL) pela promessa feita à categoria de promover uma reestruturação das carreiras. O governo recuou e decidiu por um reajuste linear de 5% para todo o funcionalismo público.
“Decidiu não honrar com a própria palavra, gerando um clima de revolta e insatisfação generalizada nunca antes visto entre os servidores da PF”, afirmam os delegados. Para eles, Torres deveria entregar o cargo pelo “desprestígio e desrespeitoso tratamento dado pelo presidente da República à Polícia Federal e ao próprio ministro”.

Veja Também

A Polícia Federal deve ser preservada da influência de atores políticos

Operação da PF-ES: delegado já atuou em uma das regiões mais violentas do mundo

Os delegados afirmam ainda que a suposta desvalorização da categoria enfraquece o combate à corrupção e ao crime organizado, promessas de campanha de Bolsonaro em 2018.
“É vergonhoso, sobretudo em um governo que se dizia pautar pela segurança pública, o atual estágio a que estão submetidos os policiais”, segue a nota. “É importante destacar que a segurança pública foi a maior bandeira de campanha do governo Bolsonaro e o destacado trabalho das forças de segurança vem sendo utilizado, indevidamente, pelo presidente como instrumento de marketing para a sua reeleição. Os policiais federais merecem respeito”, acrescenta.
Bolsonaro tem especial interesse em manter os policiais federais em sua base eleitoral para enfrentar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas em outubro. Na semana passada, Lula afirmou que Bolsonaro não gostava de gente, só de policial, o que gerou polêmica no mundo político. O petista teve de se desculpar publicamente.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Polícia Federal nega que ONGs que atuam na Amazônia transportaram ouro ilegalmente como afirma publicação

Erick Musso rebate Casagrande sobre uso político da Polícia Federal

Casagrande: “Temos que tomar cuidado com o desmonte da Polícia Federal”

Guarda de Vitória começa a atuar com a Polícia Federal em força-tarefa

Polícia Federal cria grupo de elite para situações de alto risco no ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

eugênio ricas Jair Bolsonaro Lula Polícia Federal Ministério da Justiça e Segurança Pública
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados