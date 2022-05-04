A chefia da Polícia Federal no ES e a revolta dos delegados da PF

O delegado federal Eugênio Ricas não vai participar do movimento dos colegas por estar no comando da Superintendência da PF-ES Crédito: Carlos Alberto Silva

O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, delegado Eugênio Ricas, não aderiu ao movimento nacional de delegados da Polícia Federal, que têm realizado paralisações parciais e entrega de cargos em protesto contra o governo federal. Procurado pela coluna, o superintendente alegou que os superintendentes da PF não entraram no movimento porque “exercem cargos de confiança do diretor-geral da instituição”.

Nesta quarta-feira (4), a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) subiu o tom contra o governo federal em defesa da reestruturação das carreiras e aprovou uma série de resoluções em assembleia geral extraordinária.

Entre elas, a adoção de paralisações parciais e progressivas e a permissão de entrega de cargos de chefia para que possam assumir novos postos. Os associados ainda pediram a renúncia do ministro da Justiça , Anderson Torres, que é delegado de carreira da PF.

De acordo com nota da associação, as paralisações serão definidas em calendário a ser divulgado em conjunto com demais categorias da Polícia Federal. “Foram aprovadas, ainda, ações de mobilização e conscientização da população durante as atividades administrativas, como controle imigratório, de armas, de produtos químicos e segurança privada, realizadas pela PF”, acrescenta o comunicado.

A nota cobra pessoalmente o presidente Jair Bolsonaro (PL) pela promessa feita à categoria de promover uma reestruturação das carreiras. O governo recuou e decidiu por um reajuste linear de 5% para todo o funcionalismo público.

“Decidiu não honrar com a própria palavra, gerando um clima de revolta e insatisfação generalizada nunca antes visto entre os servidores da PF”, afirmam os delegados. Para eles, Torres deveria entregar o cargo pelo “desprestígio e desrespeitoso tratamento dado pelo presidente da República à Polícia Federal e ao próprio ministro”.

Os delegados afirmam ainda que a suposta desvalorização da categoria enfraquece o combate à corrupção e ao crime organizado, promessas de campanha de Bolsonaro em 2018.