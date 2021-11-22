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Parceria

Guarda de Vitória começa a atuar com a Polícia Federal em força-tarefa

Três agentes municipais serão treinados pela PF e outros órgãos em um projeto voltado ao combate ao crime organizado, principalmente o tráfico de drogas e armas. A Guarda de Vila Velha também fará parte da iniciativa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2021 às 11:11

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 11:11

Vitória - Operação da Guarda Municipal de Vitória na Vila Rubim. Eles fizeram abordagens em ônibus e motociclistas
Agentes da Guarda Municipal de Vitória receberão treinamento da PF voltado ao combate ao crime organizado Crédito: Fernando Madeira
A Guarda Civil de Vitória começa nesta segunda-feira (22) a trabalhar em parceria com Polícia Federal no combate ao crime organizado, uma das especialidades da PF. A integração é inédita no país e faz da Guarda da Capital a primeira do Brasil a integrar uma força-tarefa conjunta.
De acordo com o secretário municipal de Segurança Urbana, Ícaro Ruginski, a iniciativa ainda engloba a Polícia Rodoviária Federal e também a Guarda Municipal de Vila Velha, sendo que a Guarda de Vitória foi a primeira a assinar a adesão à parceria.
"O objetivo é o combate ao crime organizado. Nós sabemos que a Polícia Federal é uma instituição que tem um know-how (conhecimento) de combate ao crime organizado e por isso está chefiando, junto com as demais instituições, uma ação para que a gente tenha uma redução dos índices de criminalidade no Espírito santo, ressaltou.

COMBATE ÀS DROGAS

Ainda segundo o chefe da Semsu, na última semana foram feitas as primeiras reuniões do projeto e, efetivamente nesta segunda, três agentes da Guarda de Vitória foram deslocados exclusivamente para atuarem na força-tarefa. O trio passará por capacitação na PF, além da Agência Americana de Combate às Drogas (DEA). Após os treinamentos, os três agentes selecionados repassarão os conhecimentos obtidos aos demais parceiros na própria Guarda da Capital do Espírito Santo.
"A própria Polícia Federal vai trazer também profissionais de outros Estados e que possuem conhecimento vasto sobre as rotas do tráfico de drogas e de armas. Isso facilitará a informação entre estas agências e certamente será muito efetivo para que façamos as prisões destes criminosos e enfraquecendo financeiramente as facções atuantes", complementou Ruginski.
Polícia Federal
A Polícia Federal será responsável pela capacitação dos agentes das guardas selecionados para a força-tarefa Crédito: Carlos Alberto Silva
Com a implementação da iniciativa, todas as agências trabalharão integradas em um mesmo ambiente com troca de informações mais ágil, cada um respeitando as próprias esferas de atuação.
Com informações de Carol Monteiro, da TV Gazeta

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