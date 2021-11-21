Jovem é assassinado a tiros em bairro de Vila Velha

ovem foi assassinado em Ataíde, Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um jovem foi assassinado a tiros no bairro Ataíde, em Vila Velha , na noite deste sábado (20). Segundo informações da Polícia Militar , a vítima tinha menos de 20 anos.

A corporação informou que o crime ocorreu na Rua Campo Verde por volta das 21h30. Ao chegarem no local, os policiais constataram um homem caído em via pública já sem vida.

Os moradores do bairro não quiseram gravar entrevista, mas relataram à reportagem da TV Gazeta que o rapaz morto tinha ido ao bairro buscar drogas e estaria devendo a traficantes. Populares contaram ainda que a vítima tentou fugir, mas foi perseguido e executado a tiros.

Segundo apuração da TV Gazeta, a perícia concluiu que o rapaz foi assassinado com dois tiros, um na cabeça e o outro na mão.

Na rua haviam muitos pinos usados por traficantes para vender cocaína na rua. O local, segundo moradores, é um ponto de venda de drogas.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória , para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Através de nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Segundo a corporação, até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.